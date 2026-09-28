De colegas de faculdade a sócios: a parceria que levou o IPOG ao país

Entre as escolhas que moldaram os 25 anos do IPOG (Instituto de Pós-graduação e Graduação) , celebrados em 26 de setembro, o fundador Paulo Santana coloca a chegada de um sócio no mesmo patamar da criação da empresa. A entrada de Leonardo Oliveira na sociedade, em 2003, figura ao lado de outras duas decisões na lista das que mais pesaram no percurso da instituição, pela qual já passaram mais de 350 mil profissionais.

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Os dois se conheceram no curso de Direito. Leonardo dividia o tempo entre as aulas e o trabalho e tinha planos de seguir carreira jurídica quando Paulo o convidou para desenvolver uma operação do instituto em Palmas, no Tocantins. Naquela altura, o IPOG havia nascido em Goiânia, em 2001, a partir de uma demanda que o próprio Paulo sentiu ao procurar uma especialização em Direito Civil e Processo Civil.

Estudo de mercado antes do aceite

Leonardo não respondeu de imediato. Primeiro analisou o mercado local e só então apresentou uma contraproposta: entrar no projeto como sócio. Para investir na nova operação, vendeu o próprio carro e assumiu a tarefa de abrir a primeira frente do IPOG fora de Goiás.

A divisão de papéis nos primeiros anos era pouco rígida. Os dois cuidavam ao mesmo tempo da área comercial, do marketing, do acompanhamento dos docentes e da escuta dos alunos, o que acelerou o aprendizado sobre um setor que ainda era novo para o sócio.

"Eu não conhecia muito sobre educação, mas acreditei muito na proposta e no projeto. No começo, a gente fazia de tudo: vendia, ajudava no marketing, acompanhava os professores e ouvia os alunos. Essa proximidade fez com que aprendêssemos muito rápido sobre educação e sobre aquilo que estávamos entregando", recorda Leonardo.

Proximidade como método de gestão

A convivência diária com quem se matriculava ajudou a dupla a definir o modelo educacional. Nas conversas de matrícula, alunos contavam que tinham guardado dinheiro por meses para pagar o curso, e essa percepção passou a orientar as decisões sobre o que seria entregue em sala.

"Começamos a perceber logo no início, por estarmos muito próximos dos alunos, o tamanho da responsabilidade que havia nos nossos projetos. Muitas pessoas tinham economizado durante meses, adiado viagens ou outros planos e estavam colocando aquele sonho nas nossas mãos. Isso mudou a forma como passamos a olhar para aquilo que entregávamos", afirma o sócio acionista.

Com o tempo, a relação com professores, profissionais e entidades de classe passou a indicar novas áreas de formação. O crescimento veio tanto da chegada a novas cidades, como Palmas e depois Cuiabá, quanto da ampliação do portfólio de cursos.

Decisões tomadas em conjunto

A terceira decisão da lista de Paulo veio em 2006, quando os sócios iniciaram o processo para transformar o IPOG em instituição de ensino superior e deixar de depender de parceiras para chancelar os cursos. O movimento abriu caminho para a Faculdade IPOG e para a graduação.

Hoje, o ecossistema soma mais de 200 cursos de pós-graduação, graduação e extensão, além de soluções de educação corporativa, com mais de dois mil colaboradores e 24 unidades que combinam presença física e atuação digital.

Uma sociedade que se ampliou

Para Leonardo, o projeto que começou com dois nomes logo passou a incluir muitos outros.

"Esse sonho foi deixando de ser apenas meu e do Paulo. Muitas pessoas se conectaram ao IPOG, cresceram junto com a instituição e ajudaram a construir o que temos hoje. Quando encontramos um aluno que conta que mudou de carreira, abriu uma empresa ou alcançou um objetivo profissional, conseguimos enxergar a dimensão desse impacto", comenta.

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Ao revisitar a parceria iniciada em 2003, os sócios mostram como os papéis se complementaram: Paulo identificou a oportunidade e estruturou o projeto em Goiânia, e Leonardo levou a proposta a novos mercados. A escolha de quem dividiria a empresa com o fundador, feita depois de um estudo do mercado e com investimento próprio do novo sócio, é apontada por Paulo como uma das bases do que o instituto se tornou.