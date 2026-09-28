Rede perto de casa decide se o plano sênior será usado de verdade

Na comparação entre planos de saúde voltados a quem passou dos 50 anos, a mensalidade costuma concentrar a atenção. Há, porém, um item menos visível que define se o produto será de fato aproveitado ao longo dos anos: a distância entre a casa do beneficiário, a rede credenciada e o local onde acontecem as atividades do programa de saúde.

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O ponto aparece em levantamento da corretora United Planos de Saúde , feito em setembro de 2026, que identificou quatro operadoras com produtos desenhados para esse público no Rio de Janeiro: Leve Saúde, MedSênior, Prevent Senior e Klini. Em geral, essas linhas têm idade mínima de entrada a partir dos 49 anos.

“Esse público deixou de ser um nicho e passou a ser o segmento que mais cresce na nossa carteira”, afirma Adriano Fernandes, diretor comercial da United Planos de Saúde. “A mudança não é só demográfica. O produto que se vende hoje para uma pessoa de 55 anos é diferente do que existia há dez anos.”

A rede é do produto, não da marca

Um cuidado que costuma passar despercebido é que uma mesma operadora oferece produtos com redes diferentes. Por isso, a conferência deve ser feita no plano que está sendo contratado, e não na reputação da marca: quais hospitais, laboratórios e consultórios fazem parte daquele produto e em que regiões eles estão.

Essa verificação ganha peso no modelo que predomina nesse segmento, o do médico de referência. Nele, um profissional acompanha o beneficiário de forma contínua e coordena os encaminhamentos, com o objetivo de evitar exames repetidos e medicação sobreposta e de identificar problemas antes que eles levem a uma internação. É um acompanhamento que depende de consultas regulares, e a proximidade facilita que elas aconteçam.

Programa distante tende a ficar no papel

Sobre esse atendimento, as operadoras montam programas de saúde preventiva, com acompanhamento de doenças crônicas, atividade física supervisionada, orientação nutricional e grupos de convivência. Há também espaços de treino para prevenção de quedas, que simulam degraus, pisos irregulares e o embarque em transporte público.

Ter o programa no contrato não garante que ele fará parte da rotina. Antes de assinar, vale perguntar com que frequência o beneficiário é convidado a participar, em que endereço as atividades acontecem e quanto tempo leva o trajeto a partir de casa. Quando o deslocamento é longo, a tendência é que o programa acabe não sendo usado.

“É o oposto da lógica de só pagar a conta depois que o problema aconteceu”, diz Adriano Fernandes, sobre a proposta preventiva desses produtos.

Uma escolha para duas décadas

A proximidade importa porque o plano deve acompanhar o beneficiário por muito tempo. De acordo com as Tábuas Completas de Mortalidade do IBGE referentes a 2024, quem chega aos 60 anos vive, em média, mais 22,6 anos, sendo 20,8 anos para os homens e 24,2 para as mulheres. A expectativa de vida no país chegou a 76,6 anos, a maior desde o início da série, em 1940.

O perfil de quem tem plano acompanha esse movimento. Segundo o IESS (Instituto de Estudos de Saúde Suplementar), os planos médico-hospitalares reuniam, em abril de 2026, 8,71 milhões de beneficiários com 59 anos ou mais, número 3,1% maior que o de doze meses antes.

Outros itens da comparação

Além da localização, a análise inclui a tabela completa de faixas etárias prevista na Resolução Normativa nº 63/2003 da ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar), cuja última faixa começa aos 59 anos; as regras de coparticipação, que alteram o custo de quem usa o plano com frequência; e o histórico de reajuste anual do produto, que nos contratos coletivos é negociado e fica fora do teto de 5,11% definido para os individuais e familiares no ciclo de maio de 2026 a abril de 2027.

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