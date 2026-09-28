Como é feito um roteiro de viagem sob medida para a Itália

Antes de reservar qualquer hotel, a equipe da SuaGuia , agência boutique especializada em viagens sob medida para a Itália, começa com uma conversa. O objetivo é entender o que motiva aquela viagem específica: uma comemoração, uma paixão antiga, uma curiosidade nunca explorada.

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Do projeto de viagem ao roteiro impresso

É a partir dessa conversa que nasce o projeto de viagem, documento que só avança para reservas depois de aprovado pelo próprio viajante. Ao final do processo, o roteiro chega impresso dia a dia, com horários, guia nomeado para cada jornada e indicações do que ver e onde comer alinhadas ao gosto de quem viaja.

"Um roteiro personalizado não é sobre visitar mais lugares. É sobre visitar os lugares certos para aquela pessoa. Um casal que vai se casar não segue o mesmo roteiro de quem é apaixonado por cinema", explica Eduardo Moreira, cofundador da SuaGuia.

O motivo da viagem muda o roteiro

Casais que planejam um casamento ou celebram bodas formam um dos públicos mais recorrentes: somente em 2024, mais de 15 mil casamentos com participação de estrangeiros foram celebrados na Itália, alta de mais de 11% em relação ao ano anterior. Apaixonados por arte que querem parar diante de obras específicas de Caravaggio na Galeria Uffizi, em Florença, museu que reúne quase 3 mil obras em dois andares e não se conhece por completo em uma única visita, cinéfilos em busca de locações reais como Arezzo, cenário de A Vida é Bela, ou Cortona, onde foi filmado Sob o Sol da Toscana, e apaixonados por gastronomia que querem uma aula de culinária e visitas aos restaurantes mais antigos da região completam os perfis mais comuns. Cada um recebe um roteiro montado a partir desse interesse, não de um pacote fechado.

Acompanhamento até o fim da viagem

A equipe da SuaGuia cuida de todas as reservas depois da aprovação do projeto de viagem, acompanha a viagem enquanto ela acontece e permanece disponível em português do primeiro contato ao retorno ao Brasil.

“O planejamento e execução realizados pela SuaGuia foram essenciais para que nossas férias fossem muito melhores do que esperávamos”, destaca Marcelo Lordello & Família, cliente da SuaGuia.

Uma taxa que garante liberdade, não custo

Esse nível de dedicação tem um preço declarado desde o início: a SuaGuia cobra uma taxa de planejamento de R$ 1.500 antes de qualquer reserva. Ela existe porque o trabalho de desenhar um roteiro sob medida começa muito antes de escolher hotéis ou restaurantes, envolve horas de curadoria, pesquisa e ajustes até que o projeto reflita exatamente o desejo do viajante. Ao cobrar por esse processo separadamente, a agência garante que suas recomendações não dependam de comissão de fornecedor específico, o que permite indicar o hotel certo, e não o mais conveniente, e dedicar o tempo necessário para que cada detalhe da viagem faça sentido para quem vai vivê-la.

Perguntas frequentes

Como começa o processo de montar o roteiro?

Com uma conversa para entender o motivo da viagem. Só depois disso a equipe monta o projeto de viagem, que precisa ser aprovado pelo viajante antes de qualquer reserva.

O acompanhamento continua depois que o roteiro é aprovado?

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Sim. A equipe cuida das reservas, acompanha a viagem enquanto ela acontece e permanece disponível em português até o retorno ao Brasil.