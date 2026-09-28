Déficit de saneamento afeta 90 milhões no país e setor amplia investimento

Cerca de 32 milhões de brasileiros ainda não têm acesso a água potável e aproximadamente 90 milhões vivem sem rede de esgoto adequada, segundo dados setoriais atualizados. É nesse cenário que a Asperbras, fabricante de tubos e conexões de PVC e PEAD com sede em Penápolis (SP), anuncia um investimento de R$ 50 milhões para dobrar a capacidade de produção de PVC na sua planta principal, adicionando cerca de 10 mil toneladas anuais à operação.

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"Saneamento e irrigação são necessidades permanentes do Brasil. Investir agora é estar pronto para a demanda crescente e para os programas públicos de infraestrutura. Para nós, indústria é compromisso de longo prazo", afirma Francisco Carlos Jorge Colnaghi, Vice-Presidente do Conselho de Administração da Asperbras.

Fundada em 1985 por Francisco Colnaghi, a empresa opera hoje seis plantas industriais em São Paulo, Bahia e Rio Grande do Norte , com capacidade instalada de 60 mil toneladas anuais de PVC e 14 mil toneladas de PEAD. Nas cidades, abastece prefeituras, construtoras e concessionárias com tubos de PEAD PE 80 e PE 100 para adução de água, rede de incêndio e coleta de esgoto , com conexões de eletrofusão e termofusão em SDR 11 e classe PN 16 . A linha inclui ainda poços de visita e de inspeção rotomoldados em polietileno , entre eles o poço de inspeção DN 600 e os poços de visita DN 800, DN 1000 e DN 1500, segmento em que a empresa é líder nacional. O catálogo completo da linha e o manual de instalação, estocagem e movimentação estão disponíveis publicamente para projetistas e concessionárias.

O mesmo investimento sustenta o outro lado da operação: no campo, a linha de tubos de irrigação cobre diâmetros de DN 15 a DN 500 e pressões de PN 40 a PN 125, com tubos para adutoras de grande diâmetro, linhas móveis, linhas fixas e aplicações agropecuárias, além de aspersão convencional, gotejamento e engate metálico, com tubo J.E, tubo com engate metálico, tubo roscável, conexões injetadas, conexões montadas, engate metálico e registros para irrigação. No agronegócio, a rotomoldagem de polietileno soma cochos e bebedouros de alta vazão e caixas térmicas de 50, 120, 190 e 360 litros da família Serve Festa , e de 100, 170, 500 e 1.000 litros da família Keeper .

"O produtor que decide investir em irrigação precisa de um fornecedor que conheça o campo, entregue produto de qualidade e esteja disponível quando o sistema precisa funcionar. É esse serviço que a Asperbras oferece há quarenta anos", comenta Thiago Rosa, Diretor Comercial da Asperbras.

Para o empresário que acompanha o setor de infraestrutura, o investimento de R$ 50 milhões funciona como um indicador concreto: o déficit de saneamento no Brasil segue sendo um problema estrutural, mas também uma frente de negócio em expansão, na qual companhias do setor seguem apostando.

SOBRE A ASPERBRAS

Fundada em 1985 por Francisco Colnaghi em Penápolis (SP), a Asperbras é uma das maiores fabricantes de tubos e conexões de PVC para irrigação, saneamento e agronegócio do Brasil. Integrante da holding Colpar Brasil, opera 6 plantas industriais em São Paulo, Bahia e Rio Grande do Norte, com capacidade de 60 mil t/ano de PVC, 14 mil t/ano de PEAD e 1.200 t/ano de rotomoldados. A empresa é líder nacional em poços de visita rotomoldados em PEAD e está entre as quatro maiores fabricantes de tubos e conexões de PVC do país nos segmentos de irrigação e saneamento.

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