Rodrigo de Queiroz Moreira leva conceito híbrido ao mercado de Macapá

O mercado imobiliário de Macapá começa a incorporar uma configuração que aproxima, em um mesmo endereço, funções antes desenvolvidas em espaços separados. À frente dessa proposta, Rodrigo de Queiroz Moreira avança, ao lado da Gama Engenharia, com o Connect One Residence & Office, apresentado como o primeiro empreendimento híbrido da capital amapaense. O projeto reúne 128 apartamentos, 80 salas comerciais, 225 vagas e um rooftop voltado ao lazer e ao bem-estar, combinando residência, atividade profissional e convivência.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A concepção parte de uma mudança na rotina urbana. Moradia, trabalho, atividade física, serviços e descanso passaram a disputar o tempo das pessoas de forma cada vez mais integrada. Para Rodrigo de Queiroz Moreira, essa transformação deve ser considerada no planejamento imobiliário. A proposta não é concentrar todas as atividades dentro do condomínio, mas reduzir distâncias entre diferentes necessidades e ampliar as possibilidades de uso do imóvel ao longo do dia.

O empreendimento será implantado na Rua General Rondon, quase esquina com a Rua Pedro Baião, em frente à Praça Floriano Peixoto. O entorno reúne bancos, comércio, restaurantes, farmácias, supermercados, shopping e conexões com diferentes pontos da cidade, além da proximidade com a Orla do Rio Amazonas. A localização integra a estratégia: em vez de funcionar como estrutura isolada, o edifício busca relação direta com uma região consolidada de Macapá.

No segmento residencial, o Connect One terá 128 apartamentos de dois e três dormitórios. As unidades de dois quartos terão entre 54 e 62 metros quadrados, enquanto as de três dormitórios ficarão entre 85 e 106 metros quadrados. A variedade de plantas busca atender perfis distintos, de moradores interessados em praticidade a famílias que demandam mais espaço. Funcionalidade, circulação e aproveitamento dos ambientes orientam as unidades.

A vertente empresarial terá 80 salas comerciais em dez pavimentos, dois elevadores e acesso independente. A separação entre Residence e Office é um dos pontos centrais do projeto. A torre comercial foi planejada para receber escritórios, consultórios, empresas e profissionais liberais, preservando a dinâmica da área residencial. Para Rodrigo de Queiroz Moreira, essa independência permite integrar usos sem confundir suas funções.

O terceiro eixo está no rooftop. No topo da torre, a Gama Engenharia prevê piscina, academia, espaço gourmet e áreas de apoio. O objetivo é incorporar lazer, atividade física e convivência à experiência dos moradores. A vista para o Rio Amazonas também participa da proposta arquitetônica, conectando elementos contemporâneos a uma referência natural associada à identidade de Macapá.

A combinação entre Residence, Office e Rooftop faz com que o edifício tenha ritmos diferentes ao longo do dia. Pela manhã, moradores e profissionais iniciam suas rotinas. Durante o expediente, a torre comercial ganha movimento. Ao fim do dia, as áreas residenciais e de convivência assumem outra dinâmica. Essa alternância está na origem do conceito híbrido adotado pela Gama Engenharia.

Rodrigo de Queiroz Moreira afirma que o projeto foi pensado para permanecer funcional diante de mudanças na vida urbana e no trabalho.

O caráter híbrido cria diferentes possibilidades para o imóvel. Uma unidade pode representar moradia para uma família, uma sala pode funcionar como endereço profissional e, para outros compradores, os imóveis podem ser avaliados como patrimônio. A proposta reconhece, porém, que valorização e retorno não são automáticos e dependem das condições econômicas, da demanda e do mercado.

A Gama Engenharia chega ao Connect One apoiada em experiência com obras públicas, particulares e incorporação de edifícios no Amapá. O conhecimento do mercado local serve como base para introduzir uma configuração ainda pouco explorada na cidade. O desafio envolve construir o empreendimento e explicar ao público como residência, atividade profissional e lazer podem coexistir de maneira planejada.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ao colocar o Connect One no mercado, Rodrigo de Queiroz Moreira posiciona a Gama Engenharia diante de uma mudança na forma de pensar os empreendimentos urbanos em Macapá. Mais do que reunir apartamentos e escritórios no mesmo terreno, o projeto aposta na integração entre usos, localização, serviços e qualidade de vida. A proposta é fazer do edifício uma estrutura capaz de acompanhar diferentes momentos da rotina e manter relação direta com a cidade e a paisagem amazônica.