Rodrigo de Queiroz Moreira projeta novo conceito imobiliário em Macapá

O mercado imobiliário de Macapá começa a incorporar formatos que aproximam moradia, trabalho, serviços e bem-estar em um mesmo endereço. É nesse cenário que Rodrigo de Queiroz Moreira conduz, com a Gama Engenharia, o desenvolvimento do Connect One Residence & Office, apresentado como o primeiro empreendimento híbrido da capital amapaense. O projeto reúne apartamentos, salas comerciais, rooftop e espaços de wellness em uma concepção voltada a diversos perfis de moradores, profissionais, empresários e investidores.

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A proposta parte de uma mudança observada na dinâmica urbana: localização, conveniência e economia de tempo passaram a influenciar de maneira mais direta a escolha de imóveis. Em vez de separar residência, atividade profissional e lazer, o Connect One foi planejado para integrar essas funções, preservando a independência de cada área. Para Rodrigo de Queiroz Moreira, essa combinação permite trazer ao mercado local uma alternativa alinhada a tendências presentes em grandes centros, mas adaptada às características de Macapá.

O empreendimento terá 128 apartamentos, 80 salas comerciais e 225 vagas. Na área residencial, estão previstas unidades de dois dormitórios, com metragens entre 54 e 62 metros quadrados, e apartamentos de três dormitórios, entre 85 e 106 metros quadrados. A diversidade de plantas busca atender desde moradores que procuram unidades mais compactas até famílias que necessitam de espaços maiores.

A vertente Office contará com 80 salas comerciais distribuídas em dez pavimentos, dois elevadores e acesso independente. A estrutura foi concebida para receber empresas, escritórios, consultórios e profissionais liberais. Ao separar o fluxo comercial do residencial, o projeto procura conciliar as diferentes rotinas existentes no mesmo complexo e manter a funcionalidade de cada ambiente.

Outro ponto central é a localização. O Connect One será implantado na Rua General Rondon, quase esquina com a Rua Pedro Baião, em frente à Praça Floriano Peixoto. O endereço fica próximo de bancos, restaurantes, farmácias, supermercados, shopping, comércio central e da Orla do Rio Amazonas. A escolha reforça a estratégia de aproximar o empreendimento da infraestrutura urbana já consolidada e facilitar deslocamentos cotidianos.

No topo da torre, o rooftop reunirá piscina, academia, espaço gourmet e áreas destinadas à convivência. A proposta acompanha a valorização de ambientes compartilhados e de estruturas relacionadas ao bem-estar nos novos projetos residenciais. A vista para o Rio Amazonas também foi incorporada à concepção, conectando a arquitetura à paisagem da capital e reforçando a identidade regional do empreendimento.

A experiência da Gama Engenharia no Amapá, com atuação em obras públicas, particulares e incorporação de edifícios, serve de base para essa nova etapa. Rodrigo de Queiroz Moreira associa o conhecimento acumulado no mercado regional à leitura de tendências urbanas e imobiliárias. A estratégia não é reproduzir modelos de outras cidades, mas selecionar soluções que façam sentido diante do perfil econômico, da infraestrutura e das necessidades locais.

A estrutura híbrida também amplia as possibilidades de uso. Uma família pode priorizar o Residence e as áreas de lazer; profissionais podem avaliar o Office para consultórios ou escritórios; e compradores interessados em patrimônio encontram tipologias residenciais e comerciais distintas. Como todo investimento imobiliário, eventuais resultados dependem das condições econômicas e do comportamento do mercado, sem garantia automática de valorização.

O pré-lançamento prevê cadastro de interessados para o recebimento de informações sobre unidades, disponibilidade e condições comerciais. Essa etapa também deverá apresentar ao público o funcionamento integrado do empreendimento, já que o conceito vai além da soma de apartamentos e salas. A intenção é mostrar como moradia, atividade profissional, lazer e bem-estar foram organizados dentro de uma mesma proposta.

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Com o Connect One Residence & Office, Rodrigo de Queiroz Moreira coloca a Gama Engenharia diante de uma nova fase de sua atuação imobiliária em Macapá. O empreendimento busca estabelecer uma referência local para projetos multifuncionais ao reunir escala, localização central, arquitetura contemporânea e diferentes formas de utilização. A iniciativa traduz uma visão de cidade em que edifícios deixam de responder a uma única necessidade e passam a dialogar de maneira mais ampla com a rotina urbana.