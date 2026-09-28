Ex-coach de CrossFit aposta que o resultado do treino está no descanso

Durante boa parte da carreira, Gustavo Mello, conhecido como Gus, teve uma missão clara: fazer as pessoas treinarem mais forte. Foi coach, cofundador e head coach da CrossFit Union, nos Estados Unidos, e depois cofundou a Hele Fitness, empresa que começou em um pequeno espaço de armazenamento no Havaí, assumiu como CEO e acompanhou a marca até a atuação internacional. Hoje, como sócio da Makoa Recovery , ele se dedica ao outro lado da equação: a recuperação.

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"Passei a vida inteira ensinando as pessoas a treinar mais forte. Demorei para entender que o resultado aparece no intervalo entre um treino e outro. É ali que quase ninguém está olhando", afirma Gus.

Uma virada que começou nos Estados Unidos

A mudança de foco acompanha um movimento que ele viu de perto. Por muitos anos, a indústria do fitness vendeu carga, quilometragem e intensidade, enquanto o cuidado com o corpo depois do treino costumava ficar em segundo plano. Nos Estados Unidos, esse cenário começou a se transformar na última década, com a multiplicação de estúdios dedicados apenas ao recovery. No Brasil, a tendência ganha força puxada pelo corredor amador.

Corredores, aliás, não faltam. Segundo a Abraceo (Associação Brasileira de Organizadores de Corridas de Rua e Esportes Outdoor), o país realizou 5.241 corridas de rua oficiais em 2025, ante 2.827 no ano anterior, crescimento de 85%. Santa Catarina aparece em terceiro no ranking nacional, com 478 provas, atrás apenas de São Paulo e Paraná. Boa parte desse público treina com volume de atleta, mas mantém rotina de executivo: acorda cedo, corre, enfrenta dez horas de trabalho e dorme pouco antes de voltar ao treino no dia seguinte.

Método acima do equipamento

Na Makoa, o cliente encontra três recursos reunidos no mesmo espaço: sauna finlandesa, botas de compressão pneumática e banheira de contraste, que alterna água quente e fria. Para a marca, o diferencial está no modo de usar cada um deles. As sessões seguem protocolos elaborados por um fisioterapeuta especialista em recuperação esportiva, que estabelecem a ordem, o tempo e a combinação das etapas de acordo com o objetivo de cada pessoa.

O atendimento não se restringe ao atleta. O estúdio recebe quem se prepara para a primeira meia maratona, quem frequenta academia e também o profissional que procura desacelerar ao fim do expediente. O interesse cresce ainda na área da saúde: na Finlândia, um estudo com 1.621 homens acompanhados por quase 25 anos associou o uso frequente da sauna a um risco cerca de 47% menor de pressão alta. Na Makoa, as sessões somam-se ao acompanhamento médico de quem já trata alguma condição.

"O corredor amador hoje compra tênis de placa de carbono, relógio com GPS e planilha de treinador. Mas quando o assunto é recuperação, ainda improvisa com gelo no freezer de casa. Existe um vazio enorme aí", observa o sócio da Makoa.

Da experiência pessoal à rede de franquias

Para levar o conceito a outras cidades, a Makoa conta com uma incubadora de Santa Catarina sócia da marca e responsável por formatar o modelo de negócio e estruturar a rede. A empresa atua apenas com marcas das quais participa societariamente. O investimento para abrir uma unidade parte de R$ 150 mil, e o modelo mira cidades onde a corrida e o treino funcional se expandiram antes da estrutura de recuperação.

"A Makoa tem algo que buscamos em toda marca: um comportamento de consumo que já existe e ainda não tem quem organize. O corredor está na rua. Faltava um lugar para ele ir depois", diz Danilo Santana, sócio e CEO da Enigma Franquias.

O próximo passo

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A frente de trabalho agora é mostrar ao corredor amador que recuperação não é privilégio de atleta profissional. A projeção do setor de eventos esportivos aponta desaceleração no crescimento das corridas em 2026, numa fase de maturidade em que valor e experiência passam a pesar mais que volume. É nesse cenário que Gus, depois de uma trajetória inteira dedicada ao treino, aposta no descanso como a parte do resultado que faltava organizar.