Conta da empresa pagando despesa da família põe em risco os bens do sócio

Pagar a mensalidade da escola dos filhos com a conta da empresa, receber o faturamento na conta pessoal, registrar em nome próprio um imóvel comprado pela sociedade. Hábitos assim parecem inofensivos na rotina de muitos negócios, mas são justamente os que podem levar o patrimônio pessoal do sócio a responder pelas dívidas da empresa em caso de falência.

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A legislação brasileira parte da separação entre os dois patrimônios, e a quebra da pessoa jurídica, sozinha, não alcança os bens de quem a compõe. O tema é acompanhado de perto pela De Lima Advogados , escritório com atuação em recuperação judicial e falência, que chama atenção para um ponto: a proteção depende de como a empresa foi conduzida antes da crise.

O que a lei entende por confusão patrimonial

O artigo 50 do Código Civil permite ao juiz desconsiderar a personalidade jurídica quando há abuso, que pode se manifestar de duas formas: desvio de finalidade ou confusão patrimonial. A segunda corresponde à falta de separação de fato entre os patrimônios. Pela redação da lei, ela aparece quando a sociedade cumpre de forma repetida obrigações do sócio, ou o inverso, e quando ativos são transferidos sem a devida contrapartida.

No dia a dia, isso inclui despesas da casa lançadas como gasto da empresa, retiradas sem registro, empréstimos informais entre sócio e sociedade e bens usados pela família sem qualquer contrato. Cada situação isolada pode parecer pequena. Somadas, formam o quadro que um credor pode levar ao juiz para pedir que os bens pessoais respondam.

“A blindagem patrimonial do sócio depende fundamentalmente da conduta adotada durante a gestão empresarial. Manter separação clara entre finanças pessoais e corporativas, além de contabilidade organizada, são medidas essenciais para preservar essa proteção legal”, explica a equipe jurídica da De Lima Advogados.

Por que a separação protege o empresário

O artigo 49-A do Código Civil, incluído pela Lei da Liberdade Econômica em 2019, estabelece que a pessoa jurídica não se confunde com seus sócios e trata a autonomia patrimonial como instrumento lícito de segregação de riscos. A Lei 11.101/2005, que rege a falência, proíbe no artigo 82-A que a quebra seja estendida a sócios de responsabilidade limitada, controladores e administradores. Quando há pedido de desconsideração, ele só pode ser decidido pelo juízo da falência, com direito de defesa assegurado ao sócio pelo incidente previsto nos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil.

A jurisprudência caminha na mesma direção. Em maio de 2026, o STJ (Superior Tribunal de Justiça) fixou no Tema Repetitivo 1.210 que a falta de bens penhoráveis e o encerramento irregular das atividades não bastam, por si sós, para atingir os sócios. O credor precisa provar desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o que torna a organização financeira a principal linha de defesa de quem empreende.

Como manter as contas separadas no dia a dia

O primeiro passo é ter contas bancárias distintas para a empresa e para os sócios. A remuneração deve sair como pró-labore ou distribuição de lucros formalizada, e não como saque avulso. Contratos escritos para empréstimos e aluguéis entre sócio e sociedade, escrituração contábil em dia, capital social integralizado e atas das decisões relevantes completam o conjunto de registros que comprova a autonomia da empresa.

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