Plano de saúde: os quatro pontos para conferir na rede antes de assinar

Quem vai contratar um plano de saúde costuma checar se o hospital de preferência aparece na rede credenciada. Essa checagem, porém, só tem valor quando segue quatro etapas, segundo a corretora United Planos de Saúde, que reúne em uma página quais planos de saúde atendem em cada hospital do Rio de Janeiro .

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O ponto de partida é entender que a rede pertence a cada produto, e não à marca. Uma mesma operadora vende planos de entrada, intermediários e com quarto privativo, e cada um pode ter hospitais diferentes. De acordo com a ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar), o país tinha, em setembro de 2025, 668 operadoras de planos de assistência médica com beneficiários, que somavam 21.824 planos ativos.

Primeiro passo: o registro do produto

A consulta deve ser feita pelo número de registro do plano na ANS, informado na proposta comercial. O nome da operadora não basta, porque é o registro que diferencia um produto do outro dentro da mesma empresa.

"É o erro mais comum e o mais caro", afirma Adriano Fernandes, diretor comercial da United Planos de Saúde. "A pessoa confere a rede da operadora, encontra o hospital, assina o produto mais barato da mesma marca e descobre depois que aquele hospital estava em outro plano."

Segundo passo: o que o hospital oferece naquele plano

Fazer parte da lista não quer dizer cobertura completa. Em alguns produtos, o hospital atende apenas urgência e emergência. Em outros, somente consultas e exames, sem internação. Por isso, vale confirmar quais serviços estão incluídos no plano específico que será assinado.

Terceiro passo: até onde o plano vai

A abrangência geográfica pode ser municipal, regional, estadual ou nacional. Quem mora em uma cidade e trabalha em outra precisa verificar se o produto cobre os dois lugares, já que um plano regional pode deixar de fora o endereço do trabalho.

Quarto passo: a rede em documento datado

O último item é solicitar a lista de hospitais por escrito, com data. A composição da rede muda ao longo do contrato, e a operadora é obrigada a avisar sobre o descredenciamento de hospital e a substituí-lo por outro equivalente.

Pela RN 585/2023 (Resolução Normativa nº 585/2023) da ANS, em vigor desde 31 de dezembro de 2024, esse aviso deve ser individual e chegar com 30 dias de antecedência do fim do atendimento. Se o hospital excluído estiver no município onde o beneficiário mora ou onde contratou o plano, ele pode fazer portabilidade de carências sem cumprir prazo mínimo de permanência e sem precisar escolher um plano na mesma faixa de preço.

"A lista com data é o que permite reclamar depois", diz Adriano Fernandes. "Captura de tela serve para conferir, não para discutir contrato."

O que o levantamento encontrou

Em setembro de 2026, a United cruzou 22 hospitais do Rio de Janeiro e da região metropolitana com as operadoras que atuam no estado, em oito recortes: Zona Sul, Barra e Recreio, Zona Norte e Méier, Tijuca, Jacarepaguá, Niterói, Zona Oeste e Baixada. Um dos hospitais aparece na rede de dez operadoras diferentes; outro, em apenas uma.

O Rio é o terceiro maior mercado de planos do país, com 5,6 milhões de beneficiários em assistência médica em setembro de 2025, atrás de São Paulo e Minas Gerais, segundo a ANS. No Brasil, o total chegou a 53,2 milhões em julho de 2026, o maior da série histórica, conforme a 121ª Nota de Acompanhamento de Beneficiários do IESS (Instituto de Estudos de Saúde Suplementar), com dados da ANS.

A conferência em quatro perguntas

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Na prática, conferir a rede antes de assinar se resume a quatro perguntas: qual é o registro do plano na ANS, que atendimento o hospital oferece naquele produto, qual é a área de cobertura e se a lista foi entregue por escrito, com data. Quando o hospital está em poucas redes, essa checagem acaba definindo a operadora. Quando está em muitas, libera a comparação por preço, acomodação e coparticipação.