Alzheimer entra em nova era com avanços em diagnóstico, terapias e genética

Durante décadas, falar em doença de Alzheimer significava, sobretudo, falar em perda progressiva de memória e em tratamentos voltados principalmente ao controle dos sintomas. Esse cenário, porém, começa a mudar. A neurologia vive um momento de transformação, marcado pelo avanço dos biomarcadores, pelo desenvolvimento de novas terapias e pela utilização crescente da genética na compreensão da doença. A combinação dessas ferramentas vem modificando a maneira como o Alzheimer é diagnosticado, acompanhado e tratado.

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Para os neurologistas Fábio Gobbi e Marco Orsini, uma das principais mudanças está na própria compreensão da doença. O Alzheimer já não deve ser entendido apenas como uma síndrome clínica caracterizada pelo esquecimento. Atualmente, a medicina consegue investigar alterações biológicas diretamente relacionadas à doença, entre elas o acúmulo das proteínas beta-amiloide e tau, que desempenham papel importante nos processos associados à neurodegeneração.

Nesse novo cenário, os biomarcadores ganham espaço. Exames capazes de identificar alterações relacionadas ao Alzheimer, inclusive por meio de amostras de sangue, começam a ampliar as possibilidades de investigação. A perspectiva é que esses recursos possam tornar o diagnóstico biológico mais acessível, mas os especialistas ressaltam que os testes não são todos iguais e que seus resultados precisam ser interpretados dentro de um contexto clínico adequado.

A avaliação médica continua sendo fundamental porque a presença de um marcador biológico não substitui a análise do paciente como um todo. História clínica, alterações cognitivas, exames de imagem, evolução dos sintomas e demais informações devem ser considerados conjuntamente para determinar a causa e o estágio do comprometimento.

Outra transformação importante ocorre no campo terapêutico. Medicamentos como lecanemabe e donanemabe inauguraram uma nova etapa no tratamento do Alzheimer ao atuar sobre um dos mecanismos biológicos relacionados à doença, buscando reduzir o acúmulo de beta-amiloide no cérebro. Essas terapias representam uma mudança importante em relação aos tratamentos exclusivamente sintomáticos, mas não significam uma cura para a doença.

Os medicamentos são destinados a grupos específicos de pacientes, principalmente aqueles que estão em fases iniciais do Alzheimer e que apresentam confirmação da presença de beta-amiloide no cérebro. A indicação exige avaliação criteriosa dos benefícios e dos riscos, além de acompanhamento especializado durante o tratamento.

Entre os pontos que exigem atenção está a possibilidade de ocorrência das chamadas ARIA, alterações relacionadas ao tratamento que podem envolver edema ou pequenas hemorragias cerebrais e que precisam ser monitoradas. Por isso, a utilização dessas terapias não pode ser dissociada de uma avaliação neurológica detalhada, exames adequados e acompanhamento contínuo.

Essa nova realidade aumenta ainda mais a importância da consulta com o neurologista. Identificar que uma pessoa apresenta comprometimento cognitivo é apenas uma etapa da investigação. É necessário compreender a causa do quadro, estabelecer seu estágio, verificar a existência de alterações biológicas compatíveis com Alzheimer e analisar individualmente os riscos e benefícios de cada estratégia terapêutica.

A genética acrescenta outra dimensão a essa medicina de precisão. O gene APOE, especialmente a variante APOE ε4, está associado a um maior risco de desenvolvimento da doença de Alzheimer e também pode influenciar o risco de determinadas complicações relacionadas às terapias antiamiloide.

Existem ainda alterações em genes como APP, PSEN1 e PSEN2, relacionadas a formas raras e hereditárias da doença. Essas alterações ganham especial relevância quando o Alzheimer aparece em idade muito precoce e existe uma história familiar sugestiva de transmissão genética.

A interpretação dos exames genéticos, entretanto, exige cuidado. Ter um fator genético associado ao risco não significa necessariamente que a pessoa desenvolverá Alzheimer. Da mesma maneira, não apresentar determinado marcador genético não elimina completamente a possibilidade de desenvolver a doença. A genética deve ser compreendida como uma das peças de uma avaliação mais ampla, e não como uma sentença individual.

A tendência para os próximos anos é de uma medicina cada vez mais individualizada. A combinação entre história clínica, avaliação cognitiva, exames de imagem, biomarcadores sanguíneos, marcadores relacionados às proteínas beta-amiloide e tau e informações genéticas poderá permitir a identificação de diferentes perfis de pacientes.

Essa integração de informações poderá contribuir para decisões mais específicas sobre investigação, acompanhamento e tratamento. Em vez de uma abordagem única para todos os pacientes, a neurologia caminha para estratégias cada vez mais adaptadas às características biológicas e clínicas de cada pessoa.

O avanço, porém, também traz desafios. A incorporação dessas tecnologias à prática médica envolve discussões sobre acesso aos exames, custos das novas terapias, capacitação dos profissionais, critérios para seleção dos pacientes e segurança dos tratamentos. Também será necessário ampliar o conhecimento sobre como utilizar os novos recursos de maneira responsável e baseada em evidências.

A doença de Alzheimer continua sendo uma condição complexa e, até o momento, sem cura definitiva. Entretanto, a medicina dispõe hoje de ferramentas que permitem compreender melhor sua biologia, identificar alterações com maior precisão e, em pacientes selecionados, utilizar terapias capazes de interferir em mecanismos específicos relacionados à progressão da doença.

Para Fábio Gobbi e Marco Orsini, esse movimento representa uma mudança importante na neurologia. O tratamento do Alzheimer deixa progressivamente de estar concentrado apenas no controle dos sintomas e passa a incorporar biomarcadores, diagnóstico mais precoce e estratégias de maior precisão.

O principal desafio, a partir de agora, é transformar o avanço científico em benefício concreto para os pacientes. Isso significa não apenas desenvolver novas tecnologias, mas garantir que elas sejam utilizadas de maneira criteriosa, segura e individualizada.

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A principal mudança de paradigma talvez esteja justamente na possibilidade de investigar a doença antes que a perda de memória se torne avançada. Em uma área marcada durante muito tempo pela limitação das opções terapêuticas, a neurologia passa a contar com instrumentos capazes de identificar melhor a biologia do Alzheimer e, em situações específicas, intervir sobre mecanismos relacionados à doença. A nova era do Alzheimer começa, portanto, com uma mudança de olhar: investigar mais cedo, compreender melhor e tratar de forma cada vez mais individualizada.