Quer vender para os EUA? Veja o que o parceiro vai checar na sua empresa

Quem vende ou pretende vender para uma empresa dos Estados Unidos precisa se preparar para uma etapa que vem antes da negociação de preço e prazo: a avaliação de integridade. Compradores americanos e bancos que operam em dólar costumam pedir que o fornecedor brasileiro comprove quem são seus sócios, com quem trabalha e quais controles internos mantém.

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O alerta é da clickCompliance , que desenvolve uma plataforma de gestão de programas de compliance e integridade. Para a empresa, a preparação envolve compliance, jurídico, riscos e auditoria interna trabalhando em conjunto.

O que costuma ser pedido

O pacote mais comum reúne questionários de integridade, identificação da estrutura societária e do beneficiário final, checagem contra listas restritivas internacionais e comprovação de que a empresa tem políticas, treinamentos e canal de denúncias em funcionamento. Não se trata de uma exigência única: na renovação do contrato, o processo costuma se repetir.

Uma resposta incompleta ou um documento desatualizado pode atrasar a assinatura, reduzir limites de crédito ou tirar a empresa de uma concorrência. O mercado em jogo é grande. Segundo o MDIC (Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços), os Estados Unidos foram o segundo maior destino das exportações brasileiras em 2025, com US$ 37,7 bilhões em vendas.

Seus fornecedores também serão avaliados

A análise não se limita à empresa que assina o contrato. O parceiro estrangeiro olha também para sócios, fornecedores relevantes, representantes comerciais e prestadores de serviço. Um terceiro com histórico problemático pode comprometer toda a relação, mesmo sem qualquer envolvimento direto da empresa brasileira.

Por isso, a gestão de terceiros deixa de ser um cadastro feito uma vez e entra no rol de obrigações regulatórias que precisam ser acompanhadas de perto.

Como se preparar

“As empresas que querem manter e ampliar negócios com parceiros americanos precisam revisar cinco frentes: due diligence de terceiros, processos de KYC reforçado, screening contra listas restritivas internacionais, cláusulas contratuais de conformidade e a calibragem do canal de denúncias”, afirma Marcelo Erthal, CEO da clickCompliance.

Na prática, isso significa conhecer a estrutura societária de cada fornecedor importante, avaliar setor, região e forma de pagamento dos clientes e repetir periodicamente a checagem contra listas restritivas. Nos contratos, vale prever declarações de conformidade e direitos de auditoria e de rescisão. O canal de denúncias precisa aceitar relatos sobre terceiros, e não só sobre funcionários.

Para quem tem muitos fornecedores, ferramentas de automação ajudam a manter essa triagem em dia sem depender de planilhas e com registro de quando cada verificação foi feita, informação que costuma ser pedida pelo parceiro.

O tema será debatido na próxima edição do Compliance Talks, webinar gratuito e com certificado da clickCompliance, em 5 de outubro, das 11h às 12h. As inscrições podem ser feitas no site do Compliance Talks .

Perguntas frequentes

Empresa pequena também passa por avaliação de compliance para vender aos EUA?

Sim. A avaliação de integridade costuma ser pedida pelo comprador ou pelo banco independentemente do porte do fornecedor, e se repete na renovação do contrato.

O que acontece se a empresa não tiver canal de denúncias ou políticas formais?

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A ausência desses controles pode atrasar a assinatura, reduzir limites de crédito ou tirar a empresa de uma concorrência, porque o parceiro estrangeiro não consegue comprovar que os riscos da relação foram avaliados.