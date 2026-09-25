Consultoria da Porsche leva incorporadora gaúcha a novo patamar de governança e acelera expansão

Uma incorporadora nascida no Litoral Norte do Rio Grande do Sul acaba de atravessar uma fronteira pouco comum entre empresas regionais do setor. A D1 Empreendimentos estreou no mercado de capitais com uma operação de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) no valor de R$ 80 milhões, estruturada pela Monte Bravo.

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Os recursos serão destinados às obras do Occhi Marina Club, empreendimento desenvolvido às margens da Lagoa dos Quadros. Mais do que reforçar o caixa de um projeto, porém, a operação marca uma mudança no estágio de maturidade da companhia.

A chegada ao mercado de capitais ocorre após um processo de revisão da gestão conduzido com o apoio da Porsche Consulting, consultoria estratégica ligada à montadora alemã. O trabalho levou para dentro da incorporadora métodos de planejamento, controle de etapas, acompanhamento de prazos e gestão de qualidade desenvolvidos originalmente em ambientes industriais de alta complexidade.

A parceria começou a ganhar visibilidade no Doha By Porsche Consulting, empreendimento de alto padrão em Capão da Canoa. Nos bastidores, entretanto, o impacto mais relevante ocorreu na estrutura empresarial.

A companhia passou a organizar processos, definir responsabilidades, estabelecer indicadores e ampliar a previsibilidade das decisões. A proposta foi preparar a operação para administrar simultaneamente um número maior de obras, empreendimentos mais complexos e novas fontes de financiamento.

Para Duani Teixeira, CEO da D1, a parceria representa uma mudança de padrão na forma de desenvolver e entregar os projetos. "A parceria nos permite elevar ainda mais os padrões de entrega", afirmou o executivo.

Governança antes da expansão

No mercado imobiliário, o crescimento acelerado pode aumentar os riscos de execução. Quanto maior o número de projetos, mais relevantes se tornam o controle financeiro, o acompanhamento dos cronogramas, a gestão dos fornecedores e a capacidade de antecipar problemas.

Foi nesse ponto que a consultoria passou a ocupar uma posição central na estratégia da D1. O objetivo não era apenas melhorar um produto, mas criar uma estrutura capaz de sustentar o próximo ciclo da empresa.

A Porsche Consulting atua em áreas como eficiência operacional, organização, gestão de custos, criação de valor e desenvolvimento de estratégias para novos mercados. Na D1, a metodologia foi adaptada à realidade da construção civil e incorporada ao planejamento e à gestão dos empreendimentos.

A governança também teve papel importante na aproximação com o mercado de capitais. Para acessar recursos de investidores, as empresas precisam apresentar maior organização jurídica e financeira, qualidade nas informações, previsibilidade dos recebíveis e mecanismos mais rigorosos de acompanhamento.

A emissão de um CRI não representa, isoladamente, um certificado de maturidade empresarial. A operação, no entanto, submete a incorporadora a um ambiente de maior disciplina, transparência e prestação de contas.

Para a D1, o movimento também significa diversificar as fontes de financiamento. Em vez de depender somente do capital próprio, das vendas ou das linhas bancárias tradicionais, a empresa passa a ter acesso a instrumentos capazes de financiar projetos de maior escala.

Mercado regional ganha dimensão

A transformação ocorre em um momento de expansão do mercado imobiliário do Litoral Norte gaúcho. Em 2025, as vendas de imóveis na região movimentaram aproximadamente R$ 7,36 bilhões, crescimento de 23% em relação ao ano anterior, segundo levantamento do Sinduscon-RS baseado nos dados de ITBI dos municípios.

No primeiro semestre de 2026, foram negociados R$ 3,74 bilhões em imóveis nos 23 municípios da região. Capão da Canoa e Xangri-Lá responderam, juntas, por cerca de 54% desse volume.

O avanço é impulsionado pela procura por imóveis destinados à moradia permanente, segunda residência e investimento. A mudança de perfil também estimula projetos mais sofisticados, condomínios horizontais, empreendimentos náuticos e produtos imobiliários que combinam moradia, lazer e infraestrutura.

Com sede em Capão da Canoa, a D1 atua também em Xangri-Lá e Maquiné. Seu portfólio inclui projetos ousados, como Mônaco Grand Marina, Doha By Porsche Consulting, Occhi Marina Club, Gaia Atlântida Residences e outros.

Agora, a incorporadora prepara um novo movimento. A companhia mantém negociações avançadas envolvendo áreas localizadas fora do Rio Grande do Sul, dentro de uma estratégia de expansão geográfica e diversificação do portfólio. Os projetos ainda estão em fase de tratativas e, por isso, os novos mercados não foram oficialmente anunciados.

A iniciativa representa uma mudança de escala para uma empresa que construiu sua trajetória concentrada no litoral gaúcho. A entrada em outros Estados exigirá a adaptação do modelo de negócios a diferentes realidades urbanísticas, regulatórias e comerciais, movimento para o qual a nova estrutura de governança deverá ser decisiva.

A nova fase também prevê projetos de maior complexidade urbana, esportiva e de mobilidade. A estratégia é avançar sobre empreendimentos capazes de criar novos destinos e eixos de valorização.

O desafio da execução

Esse é um dos maiores desafios enfrentados por incorporadoras que deixam a condição de empresas regionais para disputar projetos de maior escala. Crescer exige capital; acessar capital exige governança; e manter o acesso ao mercado depende de resultados consistentes.

O movimento da D1 mostra como empresas fora do eixo tradicional de São Paulo e Rio de Janeiro começam a combinar conhecimento regional, métodos globais de gestão e instrumentos mais sofisticados de financiamento.

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No caso da incorporadora gaúcha, o salto mais relevante pode não estar apenas nos novos lançamentos ou na chegada a outros Estados. Está na construção da estrutura necessária para sustentar o que virá depois.