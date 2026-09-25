Bruno Audi diversifica negócios e amplia investimentos em tecnologia

A diversificação construída ao longo de 22 anos de atuação empresarial tornou-se uma das principais características da estratégia de Bruno Audi de Souza. À frente de um ecossistema que reúne 12 CNPJs, o empresário mineiro vem ampliando investimentos em setores que combinam mercados tradicionais, tecnologia e mudanças no comportamento do consumidor. Crédito imobiliário, inteligência artificial e mobilidade estão entre as frentes que ganharam espaço em seu atual ciclo de expansão.

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A trajetória de Bruno Audi de Souza passou por construção civil, indústria metalúrgica, transporte rodoviário, comércio e locação de veículos, máquinas pesadas e serviços jurídicos. A experiência em diferentes atividades ajudou a consolidar uma estratégia baseada na distribuição dos investimentos entre setores com ciclos econômicos distintos. Essa lógica está presente no Grupo F5 Company, estrutura que concentra diferentes operações e funciona como base para a análise de novas oportunidades.

Nos últimos anos, uma das principais apostas de Bruno Audi de Souza passou a ser a Avaliza, empresa de garantias locatícias que busca simplificar uma etapa tradicionalmente burocrática do mercado imobiliário. A companhia atua como garantidora de crédito em contratos de locação e desenvolveu uma operação baseada na digitalização de processos e na análise tecnológica de risco.

A Avaliza soma mais de 40 mil contratos ativos, aproximadamente 1.500 imobiliárias parceiras e presença em 17 estados. O volume de garantias ativas supera R$ 300 milhões, enquanto o crescimento acumulado nos últimos três anos ultrapassou 120%. A expansão aumentou a necessidade de processar dados e avaliar contratos em escala, tornando a tecnologia um componente central da estratégia.

Nesse contexto, Bruno Audi de Souza direcionou investimentos para o desenvolvimento de tecnologia própria. Um dos projetos é um motor de crédito criado em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e com apoio do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG). A iniciativa recebeu investimentos milionários em 2025 e incorporou inteligência artificial aos processos de análise de risco.

A tecnologia organiza informações e critérios relacionados às operações, com o objetivo de ampliar velocidade e precisão nas avaliações. A Avaliza também mantém equipe própria de desenvolvedores e especialistas para aperfeiçoar a plataforma conforme aumenta a quantidade de contratos. Para Bruno Audi de Souza, a inteligência artificial ganha relevância empresarial quando deixa de representar apenas uma tendência e passa a resolver problemas concretos da operação.

Ao mesmo tempo, Bruno Audi de Souza prepara uma nova frente no segmento de mobilidade. Por meio do Córtex Automóveis, iniciou uma expansão direcionada à compra, venda e locação de motocicletas zero quilômetro. A operação multimarcas prevê um portfólio de oito fabricantes e planeja dez unidades em Minas Gerais, aproveitando a experiência acumulada pelo empresário no comércio e na locação de veículos.

O projeto inclui parceria entre o Grupo Audi e o Grupo VR Multimarcas, que possui mais de 150 lojas distribuídas pelo Brasil. As projeções iniciais trabalham com faturamento aproximado de R$ 500 mil por unidade. Caso as dez operações previstas alcancem esse patamar, o conjunto poderá movimentar cerca de R$ 5 milhões por mês.

Embora crédito imobiliário e motocicletas sejam mercados distintos, Bruno Audi de Souza identifica um elemento comum: a transformação da experiência do consumidor pela digitalização. Cadastro, análise de crédito, contratos, pagamentos, documentação e gestão de ativos são processos que podem ganhar eficiência com sistemas integrados e automação.

A tecnologia passou a ocupar posição transversal nos investimentos do empresário. Em vez de substituir atividades tradicionais, ferramentas digitais são incorporadas para aumentar produtividade, organizar informações e permitir que as operações ganhem escala. A estratégia preserva ainda uma característica presente desde o início da trajetória de Bruno Audi de Souza: evitar concentração excessiva em uma única atividade.

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Com o Grupo F5 Company como base, Bruno Audi de Souza conecta experiência, diversificação e tecnologia. Na Avaliza, o desafio é sustentar contratos e ampliar a rede de imobiliárias. Na mobilidade, será transformar as novas unidades em operação estruturada. A estratégia aponta para mercados com potencial de escala, combinando negócios tradicionais a ferramentas digitais.