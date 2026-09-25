Orçamento esquecido no WhatsApp vira venda perdida em salões e clínicas

Um pedido de orçamento para um procedimento estético chega pelo WhatsApp numa segunda-feira, recebe uma resposta rápida da recepção e, dias depois, está soterrado por dezenas de outras conversas. Ninguém volta a procurar aquela cliente. A cena se repete em salões, barbearias e clínicas de estética de todo o país e representa uma perda que raramente entra na conta do fim do mês.

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Foi para esse ponto da operação que a Belasis , plataforma brasileira de gestão para negócios de beleza e bem-estar, passou a oferecer um CRM (Gestão de Relacionamento com o Cliente) completo e nativo, integrado ao próprio sistema. A ferramenta organiza os pedidos de orçamento em um quadro visual e sinaliza, diariamente, quem precisa receber contato e de quem a equipe deve cobrar uma resposta.

O balcão do pequeno negócio está no celular

O aplicativo de mensagens concentra hoje boa parte das negociações do setor. De acordo com a 12ª edição da pesquisa Pulso dos Pequenos Negócios, do Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), 82% dos MEIs (Microempreendedores Individuais) e das micro e pequenas empresas utilizam o WhatsApp para vender. Quanto maior o volume de conversas, mais difícil fica acompanhar cada uma delas sem um método definido.

Sem esse método, o estabelecimento depende da memória de quem está na recepção. Quando o movimento aperta, o retorno ao orçamento enviado na véspera costuma ser o primeiro a ficar para depois.

Como o orçamento vira etapa de venda

No CRM da Belasis , quem pede um orçamento entra no sistema como lead e passa a ocupar um cartão no quadro. O cartão avança de etapa conforme a negociação evolui, o que permite ao gestor enxergar, de uma só vez, quantas propostas estão abertas, quais aguardam resposta e quais já foram fechadas. O sistema também indica quem está no momento certo de voltar para uma manutenção.

A mesma lógica vale para clientes que se afastaram. Por estar integrado à plataforma Belasis, o CRM lê o histórico de atendimentos e identifica automaticamente quem não aparece há 30, 60 ou 90 dias, o que abre espaço para o envio de mensagens de reativação. O trabalho da recepção passa a seguir tarefas com prazo.

Por que o retorno pesa no caixa

A atenção a quem já demonstrou interesse tem peso financeiro. Análise publicada pela Harvard Business Review estima que atrair um novo cliente pode custar de cinco a 25 vezes mais do que manter um atual. A expectativa da Belasis é que o fechamento de orçamentos pendentes e o resgate de clientes inativos elevem o faturamento sem aumento do investimento em marketing, além de reduzir os horários ociosos na agenda.

“Nosso objetivo sempre foi ir muito além do agendamento básico e do controle de caixa. O CRM da Belasis nasce da nossa visão de transformar cada interação em uma oportunidade real de venda e fidelização. Queremos entregar nas mãos do dono e do gestor de beleza a mesma inteligência comercial usada por grandes corporações, mas de um jeito simples e integrado à sua realidade, para que ele tenha crescimento previsível e total controle sobre sua receita”, afirma Marcelo Bêz, CEO da Belasis.

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Na prática, o dono do negócio deixa de contar com a sorte para saber se a cliente do orçamento vai voltar. Com histórico e preferências registrados, a equipe sabe o que foi oferecido, quando o contato foi feito e qual é a etapa seguinte da negociação. A Belasis prevê aprimorar as automações e a análise de dados da plataforma, para que o sistema passe a sugerir a melhor ação no melhor momento, de forma automática.