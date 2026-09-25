Em Uberlândia, AgRisk reúne setor de crédito e apresenta agente de IA

Uberlândia (MG) recebeu, em 25 de setembro, a segunda edição do Roadshow AgRisk, encontro que reuniu clientes, prospects e profissionais das áreas de crédito e risco. Fundado em 2016 e sediado na cidade, o AgRisk , infraestrutura de decisão de crédito para empresas que avaliam risco de terceiros, aproveitou o evento para apresentar três novos módulos. O principal deles é o AgenticRisk, agente de inteligência artificial da companhia.

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Encontro discutiu IA como estratégia de crescimento

A programação teve uma sessão institucional sobre inteligência artificial como motor de crescimento empresarial. A palestra tratou de como empresas que colocam a tecnologia dentro da estratégia de crescimento, e não apenas como ferramenta de eficiência operacional, conseguem convertê-la em vantagem competitiva real.

O tema acompanha um movimento do setor financeiro. O setor bancário brasileiro projeta investir R$ 3 bilhões em inteligência artificial, analytics e big data em 2026, dentro de um orçamento total de R$ 50,4 bilhões em tecnologia, segundo a Pesquisa Febraban (Federação Brasileira de Bancos) de Tecnologia Bancária, realizada pela Deloitte. O mesmo estudo aponta que 84% das instituições financeiras dão prioridade alta ou média à inteligência artificial generativa, e 28% afirmam ter maturidade média ou alta na tecnologia.

"Reunimos os grandes especialistas do mercado de crédito e risco para esse momento, porque queríamos que o lançamento desses módulos acontecesse dentro de uma conversa maior sobre o que a inteligência artificial já é capaz de entregar para quem decide crédito todos os dias. O nível de detalhe que construímos a partir do agro, com variáveis que um birô genérico não enxerga, é o que agora levamos para todo o mercado B2B", afirma Gustavo Alves, CEO do AgRisk.

Os três módulos apresentados no evento

O AgenticRisk transforma toda a plataforma em uma única conversa. O usuário informa a consulta que precisa fazer, como restritivo nacional, SCR (Sistema de Informações de Crédito), histórico judicial, dados veiculares, compliance, CPR (Cédula de Produto Rural), informações de imóveis, sócios ou grupo econômico, para uma pessoa ou para uma lista de CPFs e CNPJs. O resultado chega pronto, por pessoa ou em relatório consolidado, com resumo automático dos dados de cada módulo.

O Insights reúne avaliações de relacionamento comercial de outras empresas da comunidade AgRisk que já negociaram com o mesmo cliente. Já o Monitoramento e Alertas avisa a empresa sempre que um fator definido por ela como sinal de risco muda ao longo do contrato, como score, negativação, protesto, processos judiciais, embargos ambientais e sociais ou endividamento. A companhia resume a proposta em três momentos: perguntar, entender e proteger.

Empresas seguem responsáveis pela aprovação

Os módulos automatizam a coleta e a organização dos dados que chegam ao analista, não a decisão. Dos R$ 10,3 bilhões em operações solicitadas na infraestrutura do AgRisk, R$ 7,4 bilhões foram aprovados pelas próprias empresas.

"A integração entre AgRisk e AgFlow entrega tudo o que precisamos de forma muito mais ágil e organizada. No quesito alçadas, tem sido muito pontual para nós. Quando uma solicitação chega ao coordenador ou à liderança, já temos de forma clara o resumo do negócio, todos os ônus e os pontos positivos daquele crédito, e conseguimos seguir com a aprovação diretamente. Tudo fica registrado na esteira, cada um sabe até onde deve ir, quando deve entregar e quais os próximos processos a cumprir até a concessão. A implementação foi tranquila, e o ganho de tempo é expressivo", comenta Jean Becklin, gerente de Barter da Futura Agronegócios.

Do agro para todo o mercado B2B

A infraestrutura nasceu da complexidade do crédito agro, que pede variáveis como tipo de cultura, ciclo de safra, CPR, CAR (Cadastro Ambiental Rural) e patrimônio rural. A base reúne mais de 3,5 milhões de consultas e mais de 1,2 milhão de CPFs e CNPJs analisados pelo AgRisk Consultas, além de R$ 1,2 trilhão em dívida analisada.

Com os lançamentos apresentados em Uberlândia, esse nível de detalhe passa a atender também bancos, fintechs, factorings, fundos e escritórios de advocacia. Hoje, mais de 1.600 empresas usam a infraestrutura, que registra NPS (Net Promoter Score) de 75 pontos.

Sobre o AgRisk

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O AgRisk é uma infraestrutura inteligente de decisão de crédito para empresas que avaliam risco de crédito de terceiros, como bancos, fintechs, factorings, fundos, escritórios de advocacia e companhias do agronegócio. Fundado em 2016 e com sede em Uberlândia (MG), o AgRisk reúne o AgFlow, motor de decisão de crédito, o AgRisk Consultas, plataforma de inteligência de risco, o AgRisk Capital, voltado à antecipação de recebíveis para a cadeia do agronegócio, e a CredAcademy, plataforma de capacitação em crédito.