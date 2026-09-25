Antes de investir com uma incorporadora, veja o que precisa ser checado

Quem decide colocar dinheiro ao lado de uma incorporadora, e não apenas comprar um apartamento na planta, assume outro lugar no negócio. Passa a participar do resultado do empreendimento inteiro e, por isso, precisa olhar para ele com o cuidado de um sócio. Esse é o raciocínio das operações estruturadas pela Fortunne Capital , que conecta pessoas físicas qualificadas, empresas e family offices a projetos de incorporação, com curadoria em cada etapa.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A cidade vem antes do projeto

O primeiro filtro é a praça. A valorização dos imóveis não acontece de forma igual pelo país: de janeiro a agosto, o Índice FipeZap de venda residencial subiu 3,44%, pouco acima dos 3,02% do IPCA. Em Vitória, a alta chegou a 10,24% no ano, enquanto em São Paulo os preços anunciados avançaram 3,63% nos 12 meses até agosto, abaixo da inflação. Para quem entra no começo da obra e sai na entrega, a escolha do lugar responde por boa parte do ganho possível ao longo do ciclo construtivo. Por isso, a seleção de cidades e regiões com fundamentos de demanda abre o trabalho da Fortunne.

O parceiro e o orçamento da obra

O segundo ponto é quem vai tocar o empreendimento. No coinvestimento em incorporação, o investidor atua como parceiro de capital do incorporador, em geral por meio de uma SPE (Sociedade de Propósito Específico) ou de uma SCP (Sociedade em Conta de Participação) criada para aquele projeto. A due diligence do incorporador parceiro é o que dá segurança à tese. O orçamento também precisa estar bem calibrado desde o estudo de viabilidade, já que o INCC-M (Índice Nacional de Custo da Construção), da FGV, registrou 6,40% entre agosto de 2025 e julho de 2026.

Como e quando o dinheiro entra

O terceiro filtro é a governança das chamadas de capital. O valor é comprometido na entrada, mas os aportes seguem o cronograma físico-financeiro da obra, e acompanhar esse fluxo faz parte da gestão da operação. Enquanto não é solicitado, o recurso permanece na carteira do investidor, rendendo em aplicações de liquidez. Com a Selic em 13,75% ao ano depois do corte decidido pelo Copom (Comitê de Política Monetária) em 16 de setembro, esse rendimento conta no resultado.

“O investidor compromete o valor, mas não precisa tirar tudo da carteira no dia da assinatura. Ele aporta conforme a obra anda, e o que ainda não foi chamado segue rendendo onde já estava. Com a Selic nesse nível, isso faz diferença no retorno total da operação”, afirma Petrônio Medeiros, CEO da Fortunne Capital.

Por que o tema ganhou espaço

O interesse por esse formato cresce num ano em que os fundos imobiliários listados avançaram pouco. O IFIX, índice da B3, fechou junho aos 3.830,59 pontos, com ganho de 1,46% no primeiro semestre, ante 11,12% no mesmo período de 2025. Ao mesmo tempo, as LCIs somaram R$ 515,8 bilhões nas carteiras de pessoas físicas, alta de 13,7% sobre dezembro, segundo a Anbima (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais), sinal de que o investidor segue interessado no setor imobiliário.

“O modelo posiciona o investidor qualificado em oportunidades que, historicamente, ficavam restritas ao balanço dos próprios incorporadores ou a fundos de desenvolvimento de acesso institucional”, diz Medeiros.

Resumo para quem está avaliando

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia