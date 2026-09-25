Atendimento, comunidade e acolhimento: o método que prepara alunos e atletas

A YOU Training Club aposta em atendimento, comunidade e espaço acolhedor para resolver o problema mais caro do setor fitness: fazer o aluno ficar.

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Começar a treinar é fácil. Continuar é que é difícil. A frase resume o dilema de milhões de brasileiros e o de milhares de academias. Segundo o Vigitel 2024, levantamento do Ministério da Saúde, apenas 42,3% dos adultos das capitais praticam no tempo livre os 150 minutos semanais de atividade física recomendados. A maioria ainda não se move o suficiente.

Em Joinville (SC), a YOU Training Club construiu seu negócio exatamente nesse ponto. Usando sua metodologia aplicada a mais de dez anos, e que já preparou mais de 6 mil alunos, boa parte deles gente que nunca tinha pisado em uma academia ou que havia desistido de várias. O aluno da YOU permanece, em média, 42 meses. Em um setor em que o churn anual gira entre 30% e 50%, o número é o principal ativo da empresa.

Cross training para quem nunca treinou

O cross training combina força, condicionamento e ginástica em treinos curtos, variados e feitos em grupo. A percepção de que é um treino só para atletas ainda afasta muita gente. Na prática, o modelo funciona ao contrário: o mesmo treino é ajustado em carga, volume, ritmo e complexidade do movimento para caber no corpo de cada aluno.

"A pessoa que chega aqui sedentária não precisa de um treino de atleta. Precisa de alguém que olhe para ela, ajuste o movimento e mostre que ela consegue", afirma David Reda, sócio e head coach da YOU. "O treino é o mesmo para todo mundo. O que muda é a dose."

É essa lógica que permite a um iniciante de 50 anos e a um competidor dividirem a mesma aula. Os ganhos de quem sai do sedentarismo aparecem primeiro fora do box: subir escada sem cansar, carregar as compras, brincar com os filhos, dormir melhor, voltar ao médico com exames diferentes.

Um método, dois extremos

O Método YOU foi desenvolvido e refinado ao longo de mais de uma década de sala de aula. Ele organiza a progressão do aluno em etapas: primeiro a mecânica correta do movimento, depois a constância e só então a intensidade. A ordem importa. Intensidade antes de técnica gera lesão, e lesão gera desistência.

O mesmo método que acolhe o aluno que nunca fez um agachamento é a base da preparação de atletas de nível internacional que treinam no espaço. Para os fundadores, esse é o melhor argumento de que o sistema funciona.

"Quando o método aguenta um atleta de ponta e, na mesma manhã, uma pessoa que está voltando a se mexer depois de anos parada, você sabe que tem um sistema, e não uma coleção de treinos", diz Irving Prochnow, sócio e cofundador da YOU.

O que segura o aluno

O mercado brasileiro de academias é grande e frágil. O país tem o segundo maior parque de academias do mundo, com 56.833 unidades em 2024, segundo o Panorama Setorial Fitness Brasil. Ao mesmo tempo, dados do Sebrae mostram que 48,6% das academias fecham em até cinco anos, com deficiências de gestão como causa principal.

Para os sócios da YOU, a resposta está menos na inovação e mais na disciplina de executar o básico todos os dias.

"Não existe segredo. A gente faz o básico, e faz todo dia. Atender bem, conhecer o aluno pelo nome, perceber quando alguém sumiu e ligar para saber o que aconteceu", afirma Irving. "O que parece simples é justamente o que a maioria dos negócios deixa de fazer quando cresce."

O modelo se apoia em três pilares.

Atendimento. O aluno novo é acompanhado de perto desde a primeira aula. O coach corrige, adapta e explica o porquê de cada ajuste. A jornada, da aula experimental à renovação, é tratada como processo, e não como sorte.

Comunidade. O treino em grupo cria vínculo. Quem falta é cobrado pela turma, e quem bate uma meta é celebrado por ela. "Comunidade não se compra, se constrói aula por aula", diz David. "Quando o aluno sente falta da turma, ele volta. É isso que segura alguém por dois anos."

Espaço acolhedor. O medo de ser julgado é uma das maiores barreiras de quem está fora de forma. A YOU trabalha para que o iniciante se sinta parte do grupo desde o primeiro dia. "Quem nunca treinou chega com medo de não dar conta e de ser olhado. Nosso trabalho é tirar esse medo na primeira aula", afirma Irving. "Espaço acolhedor é aquele em que o iniciante e o atleta dividem o mesmo chão e se respeitam."

Acompanhamento, e não acesso

A leitura dos fundadores converge com uma mudança observada no mundo todo. O relatório anual de tendências do American College of Sports Medicine (ACSM) aponta a volta do treino em grupo e a valorização do acompanhamento profissional, com o treino funcional no top 10 de 2026.

"Academia tradicional vende acesso a equipamento. A gente vende acompanhamento", resume Irving. "Metade das academias do país fecha em cinco anos, e não é por falta de gente querendo treinar. É por falta de gestão. O aluno fica onde é bem cuidado."

Hoje a YOU oferece aulas de cross training, corrida híbrida, pump, ginástica e uma turma kids, que leva famílias inteiras para o mesmo espaço. O próximo passo, segundo os sócios, é documentar e padronizar ainda mais o método para que o mesmo cuidado se mantenha à medida que o negócio cresce.

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"O aluno não fica por causa do treino. Fica porque alguém se importa se ele apareceu hoje."