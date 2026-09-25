Margem consignável do servidor municipal varia de uma prefeitura para outra

O percentual do salário que um servidor municipal pode comprometer com empréstimo consignado não segue um número nacional. Quem define esse limite, chamado de margem consignável, é a lei ou o decreto do próprio município, e a diferença entre cidades de uma mesma região pode ser grande. Antes de aceitar qualquer proposta de crédito, convém conferir qual regra vale para a prefeitura onde se trabalha.

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A referência de 30% não é regra

No mercado, circula com frequência um parâmetro usado como ponto de partida em parte dos convênios municipais: até 30% da remuneração líquida reservados a empréstimos consignados, dentro de um teto geral de 70% quando se somam todos os descontos, obrigatórios e facultativos. O número ajuda a orientar, mas não obriga as prefeituras, que têm autonomia para fixar percentuais próprios.

Dois exemplos no litoral paulista mostram o tamanho da variação. Em Caraguatatuba, no Litoral Norte, a legislação municipal autoriza até 35% de margem para operações em geral. Esse limite pode chegar a 50% quando entram na conta cartão de crédito, cartão benefício, financiamento habitacional, seguro de vida e convênio médico ou odontológico. Em Santos, na Baixada Santista, a margem consignável facultativa está fixada em 40% do valor líquido mensal do servidor. Duas cidades, dois números diferentes, nenhum deles igual aos 30% mais citados.

Federal tem teto único, municipal não

A comparação com o funcionalismo federal ajuda a entender o cenário. Para quem está nesse grupo, o limite hoje é de 40% da remuneração mensal, conforme a Medida Provisória nº 1.355, em vigor desde maio de 2026. O percentual já havia passado por 45%, com a Lei nº 14.509, de 2022. Nos municípios, não existe um teto uniforme desse tipo, e vale o que cada legislação local determinar.

Isso acontece porque a Lei nº 10.820, de 2003, que regula o crédito consignado, estabelece apenas o princípio geral do desconto em folha em troca de juros menores. O desconto só se concretiza quando há um convênio formal entre a instituição financeira e o órgão pagador, que, no caso do servidor municipal, é a própria prefeitura.

Vínculo também altera o uso da margem

Mesmo dentro de uma única cidade, o aproveitamento da margem pode mudar conforme o tipo de vínculo. Servidores efetivos e estáveis costumam poder usar 100% do valor liberado. Para vínculos não efetivos, algumas instituições limitam esse uso a 85% da margem líquida.

Comissionados, contratados temporários, agentes de saúde e de combate a endemias e conselheiros tutelares, por exemplo, dependem de tabelas e regras mais restritivas, definidas por cada instituição financeira. Na ponta, isso significa que dois servidores da mesma prefeitura, com o mesmo salário, podem ter espaços diferentes para a parcela no contracheque.

Por isso, calcular a margem com precisão é um passo importante antes da contratação. Uma conta feita a partir de uma referência genérica pode terminar em proposta negada ou em margem negativa.

Onde buscar a informação correta

O caminho mais seguro é partir da regra do próprio município e do convênio firmado pela prefeitura. É nesse ponto que atua a Creditrato , consultoria financeira fundada em Taubaté (SP) e dedicada exclusivamente a servidores públicos municipais do Vale do Paraíba, do Litoral Norte e da Baixada Santista. A empresa adapta cada orientação ao convênio, à margem, ao calendário e ao vínculo de cada servidor e usa como referência técnica normas como o Decreto nº 7.935, de 2018, para chegar ao valor correto da margem.

"Quando a régua é a mesma para todo mundo, o servidor acaba pagando por uma generalização que não é dele", diz Fernando Moreira, especialista da Creditrato.

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Na prática, a resposta para quanto do salário pode ir para o consignado está na legislação da cidade onde o servidor trabalha, e não em um percentual padrão de mercado.