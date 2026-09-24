BMC Helix fortalece estratégia comercial no Brasil: foco em talentos e retenção

O avanço da inteligência artificial e a transformação das operações de TI estão mudando não apenas as tecnologias adotadas pelas empresas, mas também a forma como os fornecedores de tecnologia preparam suas equipes comerciais e se relacionam com seus clientes. No Brasil, a BMC Helix vem fortalecendo sua estratégia comercial com foco na evolução do perfil de seus vendedores, na retenção de clientes e no fortalecimento de sua comunidade de usuários.

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A transformação do mercado também exige uma mudança no perfil dos profissionais que trabalham na área comercial. "Hoje, um vendedor precisa entender não só o produto, mas também o problema operacional do cliente e como isso se traduz em valor para o negócio, produtividade, redução de riscos e economia de custos. O perfil está evoluindo de um vendedor de produto para um consultor que entende de ROI e governança de IA", afirma Alex Prieto, Area Vice President, WW Renewals Sales & Customer Retention da BMC Helix.

A companhia não costuma divulgar números específicos de investimentos em capacitação, mas, segundo Prieto, trata-se de uma área que recebe prioridade na região. O objetivo é preparar profissionais capazes de entender não apenas a tecnologia, mas também o problema operacional do cliente e sua tradução em resultados para o negócio.

A evolução da IA também modifica a relação com os clientes. Um dos principais desafios atuais é demonstrar valor de forma contínua, e não apenas no momento da venda. "Um cliente que não vê um ROI mensurável não renova", destaca Prieto. Por isso, a estratégia da BMC Helix inclui onboarding personalizado, acompanhamento de indicadores e ferramentas de benchmarking que permitem avaliar o impacto da IA agêntica ao longo do tempo, com uma análise de business case integrada diretamente à plataforma. Segundo o executivo, essa abordagem é global e se replica no Brasil, onde a receptividade tem sido muito positiva diante da pressão enfrentada pelos CIOs locais para justificar seus investimentos em IA perante os conselhos de administração.

Essa abordagem ganha especial relevância em um contexto no qual os CIOs precisam justificar os investimentos em IA e demonstrar resultados concretos para suas empresas. A estratégia de relacionamento também inclui a Helix Community (community.helixops.ai), que faz parte do que a companhia chama de "Adopt & Grow". Nela, os clientes compartilham conhecimento entre pares, têm acesso a documentação e casos de uso e se conectam diretamente com as equipes de produto e suporte. "A comunidade funciona como um canal antecipado de feedback que nos possibilita identificar necessidades antes que elas se tornem um motivo para a não renovação", explica Prieto. Segundo ele, os clientes que participam ativamente da comunidade tendem a adotar a plataforma de forma mais rápida e completa, o que se traduz no ROI mensurável que, segundo o executivo, é o fator que mais pesa na renovação.

Outro componente dessa estratégia é o engajamento e fidelização dos clientes. A BMC Helix trabalha ativamente com uma rede de clientes de referência - atualmente com casos públicos como Balfour Beatty, Evolutio, Grupo Moura e Nationwide Building Society - que compartilham suas experiências com a plataforma em eventos, conteúdos e conversas com outros clientes e potenciais clientes. Segundo Prieto, participar como defensor da marca oferece benefícios como visibilidade de marca compartilhada, participação antecipada no roadmap de produto e em programas beta, além de presença em iniciativas como o Roadshow. "Quanto mais conectado um cliente está com a comunidade e com esse tipo de programa, mais valor ele extrai da plataforma, e isso é o que mais influencia sua decisão de renovar", resume o executivo.

A estratégia comercial no Brasil faz parte de um movimento mais amplo da BMC Helix na América Latina. A companhia busca combinar a formação de talentos comerciais com o fortalecimento de sua comunidade de clientes e o acompanhamento contínuo dos resultados obtidos por eles. "Essa combinação será cada vez mais importante à medida que as empresas avancem na adoção de IA e automação", afirma Prieto.

Esses temas estarão entre os assuntos discutidos durante o BMC Helix Roadshow São Paulo, que será realizado em 24 de setembro de 2026, das 8h às 18h, no Tivoli Mofarrej São Paulo Hotel, na Alameda Santos, 1437, Jardins. O evento reunirá líderes de tecnologia, operações e transformação digital para discutir inteligência artificial, automação, ServiceOps e os desafios de transformar inovação em resultados operacionais concretos.

Durante o Roadshow, Alex Prieto poderá aprofundar a discussão sobre a evolução do perfil comercial da BMC Helix, os novos modelos de retenção e de engajamento e fidelização de clientes e o papel da Helix Community diante da adoção de IA. O encontro também contará com casos de clientes, sessões práticas, participação de parceiros e debates sobre a evolução das operações de TI.

Sobre a BMC Helix

A BMC Helix ajuda organizações de TI a redefinir a economia de TI, liberando o potencial humano para ampliar a produtividade e permitindo que as equipes se concentrem no trabalho que realmente importa. Com uma plataforma aberta, líder de mercado e impulsionada por IA, a BMC Helix oferece uma frota dinâmica de agentes de inteligência artificial que ampliam o trabalho na gestão de serviços e nas operações de TI empresariais.

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Com a BMC Helix, é possível integrar agentes, além de realizar mudanças e adaptações a novos modelos, incorporando a redução de custos como parte da estratégia operacional e de implementação.