Hormônios, metabolismo e tecnologias: tratamento integrado do lipedema

Segundo a doutora Iana Carruego , tratar apenas a parte estética ou apenas o metabolismo significa cuidar de apenas uma parte da doença.

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"O lipedema é uma doença complexa. Por isso, o tratamento também precisa ser."

Na prática clínica do Instituto Vitae Carruego, em São Paulo, as pacientes passam por uma investigação completa do metabolismo, do perfil hormonal, da composição corporal e do processo inflamatório.

Quando indicado, o tratamento também pode ser associado a tecnologias voltadas para o manejo do lipedema, realizadas pela própria equipe ou, quando necessário, em parceria com dermatologistas especializados.

"O objetivo é integrar diferentes estratégias para potencializar os resultados e oferecer um tratamento individualizado para cada paciente."

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Essa visão tem permitido uma abordagem mais ampla, considerando não apenas aspectos estéticos, mas também sintomas, composição corporal, metabolismo e qualidade de vida das pacientes.