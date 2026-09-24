Urandir Fernandes de Oliveira, Fundador da BDM Digital, ganha título de Comendador

Urandir Fernandes de Oliveira, fundador do Ecossistema Dakila e idealizador do BDM Digital, construiu ao longo de décadas uma trajetória marcada por investigação profunda, visão de futuro e compromisso inabalável com o desenvolvimento sustentável. Hoje, seu trabalho desperta o interesse de empresários, investidores e autoridades que enxergam em suas iniciativas o potencial de transformar o cenário econômico e cultural do Brasil.

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Caminhos de Peabiru: onde a história encontra o futuro

Um dos pilares do Ecossistema Dakila é o Caminho do Peabiru, rota ancestral que conectava o litoral atlântico ao Oceano Pacífico séculos antes dos colonizadores europeus. Para Urandir, não é apenas registro histórico: é uma filosofia de integração e prosperidade compartilhada que orienta toda a concepção do ecossistema.

Ao incorporar o Peabiru como identidade do projeto, Urandir une patrimônio cultural imaterial à inovação contemporânea, um ecossistema que carrega raiz e transformação, memória e prospecto, valores indissociáveis de qualquer iniciativa genuinamente sustentável.

SOBRE O CAMINHO DO PEABIRU

Rota pré-colombiana que atravessava o continente sul-americano de costa a costa, o Peabiru era utilizado por povos indígenas para comércio, comunicação e rituais sagrados. Hoje, ressignificado pelo Ecossistema Dakila, torna-se símbolo de conexão, inclusão e desenvolvimento integrado.

O reconhecimento oficial: a Comenda Cruz do Mérito do Empreendedor Juscelino Kubitschek

O trabalho de Urandir foi reconhecido em cerimônia expressiva do empreendedorismo brasileiro: em solenidade com autoridades e lideranças do setor, foi agraciado com a Comenda "Cruz do Mérito do Empreendedor Juscelino Kubitschek", distinção outorgada no grau de Comendador, a mais alta categoria da honraria.

A Comenda homenageia o legado do presidente Juscelino Kubitschek, símbolo da ousadia empreendedora brasileira e responsável pela construção de Brasília, e é destinada a personalidades cujas ações contribuem para o desenvolvimento sustentável do país. A outorga reconhece o impacto de Urandir no empreendedorismo e no compromisso com práticas inovadoras e com a valorização da identidade cultural, colocando-o ao lado de líderes cujas contribuições transcendem o âmbito privado e ressoam como patrimônio do desenvolvimento nacional.

BDM Digital: um novo meio de pagamento para o mundo contemporâneo

O BDM Digital vai além da tecnologia financeira: é um meio de pagamento digital que conecta pessoas, comunidades e negócios por relações econômicas mais inclusivas, transparentes e sustentáveis, com ancoragem civilizatória que o distingue das soluções convencionais de mercado. Para Urandir, não é apenas uma ferramenta de transação: é um instrumento de transformação social, criado para funcionar como vetor de desenvolvimento local e fortalecimento das comunidades.

"O que estamos construindo não é apenas tecnologia, é uma nova maneira de o ser humano se relacionar com a economia e com o outro", afirma Urandir Fernandes de Oliveira, fundador do Ecossistema Dakila.

Uma trajetória de visão, pesquisa e legado

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Da pesquisa à prática, do passado ao futuro, Urandir construiu um ecossistema que integra cultura, tecnologia e finanças de forma propositiva. O BDM Digital, o Caminhos de Peabiru e a Comenda compõem um projeto maior: deixar um legado que sirva às gerações vindouras e contribua, de forma concreta, para um Brasil mais justo, conectado e próspero. Em um cenário que exige lideranças capazes de unir inovação com identidade cultural, Urandir não apenas pensa o Brasil, trabalha para construí-lo. Acompanhe a trajetória de Urandir pelo Instagram @urandir_oliveira.