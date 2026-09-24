Quem é Byel, empresário que ganhou projeção internacional no mercado digital

Aos 22 anos, Byel construiu sua trajetória profissional entre a criação de conteúdo, o empreendedorismo e o mercado digital. O brasileiro passou a ganhar projeção fora do país à medida que ampliou sua atuação para diferentes frentes de negócios e começou a mirar mercados internacionais.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Conhecido inicialmente pela presença nas redes sociais, Byel transformou a audiência digital em uma das bases para sua atuação empresarial. Ao longo dos últimos anos, passou a desenvolver projetos relacionados a marketing, tecnologia, produção de conteúdo e negócios digitais.

A expansão internacional tornou-se uma das principais etapas de sua estratégia empresarial. Entre os mercados que entraram no radar do empresário estão os Estados Unidos, Paraguai, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita e Catar.

Nos Emirados Árabes Unidos, a atuação ganhou uma nova frente com a Nuvria, empresa liderada por Byel e voltada a projetos relacionados à tecnologia e inteligência artificial. Dubai e Abu Dhabi estão entre os mercados considerados estratégicos para a expansão dos negócios.

A inteligência artificial aparece como uma das áreas de interesse do empresário. A proposta é explorar aplicações da tecnologia em diferentes modelos de negócio e acompanhar a transformação provocada pela IA na economia digital.

Da criação de conteúdo aos negócios

A trajetória de Byel começou no ambiente digital, em um cenário no qual criadores de conteúdo passaram a ocupar também espaços no empreendedorismo. A experiência com redes sociais e comunicação ajudou a aproximá-lo de áreas como marketing digital, publicidade e desenvolvimento de produtos e serviços para a internet.

Com o crescimento da presença online, o empresário passou a diversificar suas atividades. Em vez de concentrar a atuação exclusivamente na produção de conteúdo, começou a utilizar a experiência adquirida no ambiente digital para desenvolver iniciativas empresariais.

Esse movimento acompanha uma tendência observada no mercado: criadores que utilizam suas próprias comunidades digitais como ponto de partida para construir marcas, empresas e novos negócios.

Estratégia de internacionalização

A internacionalização passou a fazer parte dos planos de Byel à medida que seus projetos começaram a ultrapassar o mercado brasileiro. A escolha dos Emirados Árabes Unidos está relacionada ao interesse em um ambiente com forte presença de empresas internacionais, tecnologia e investimentos.

Dubai, especialmente, tem sido utilizada por empreendedores e empresas como porta de entrada para operações voltadas ao Oriente Médio e a outros mercados internacionais. Abu Dhabi também integra essa estratégia, ampliando o alcance geográfico dos projetos.

Para Byel, a expansão representa uma mudança de escala na trajetória empresarial. A intenção é construir operações que possam atuar em diferentes países, aproveitando oportunidades ligadas à tecnologia e à economia digital.

Um novo perfil de empreendedor digital

A história de Byel acompanha a transformação do papel dos criadores de conteúdo na economia. A audiência construída nas plataformas digitais deixou de ser apenas um canal de comunicação e passou a funcionar, em muitos casos, como uma base para o desenvolvimento de negócios.

No caso do empresário, essa transição envolve diferentes áreas, desde marketing e produção de conteúdo até tecnologia e inteligência artificial. A internacionalização da Nuvria representa a etapa mais recente desse processo e sinaliza a intenção de ampliar a presença empresarial para além do Brasil.

A trajetória ainda está em desenvolvimento, mas o movimento mostra como o mercado digital vem criando novos caminhos para empreendedores que começaram nas redes sociais e passaram a transformar conhecimento, audiência e experiência em iniciativas empresariais.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Por trás do nome Byel está Gabriel de Sousa das Dores, empresário brasileiro que vem construindo sua trajetória entre o mercado digital, a criação de conteúdo, a tecnologia e a expansão internacional de seus negócios.