Byel leva inteligência artificial ao agro e amplia negócios no mercado digital

A inteligência artificial começa a ganhar espaço em diferentes etapas do agronegócio, da análise de informações à gestão das operações. Atento a esse movimento, o empresário brasileiro Byel passou a direcionar parte de sua atuação no mercado digital para projetos que aproximam tecnologia e agronegócio.

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Aos 22 anos, Byel construiu sua trajetória profissional na internet, inicialmente como criador de conteúdo e empreendedor. A experiência com marketing digital e tecnologia abriu caminho para uma nova fase dos negócios, na qual a inteligência artificial passou a ocupar um papel central.

Por meio da Nuvria, empresa liderada pelo empresário, a estratégia envolve o desenvolvimento de projetos baseados em inteligência artificial e sua aplicação em diferentes segmentos. Entre eles está o agronegócio, setor que vem aumentando a utilização de ferramentas digitais para melhorar processos e apoiar decisões.

A entrada da inteligência artificial no campo acompanha uma transformação mais ampla do setor. Com o avanço de sensores, máquinas conectadas, imagens de satélite e sistemas de gestão, produtores passaram a ter acesso a um volume cada vez maior de informações sobre suas operações. A IA surge como uma ferramenta capaz de processar esses dados e transformá-los em informações úteis para o negócio.

É nesse espaço que Byel pretende atuar. A proposta é utilizar a tecnologia para criar novas possibilidades de aplicação dentro da cadeia do agronegócio, aproximando soluções desenvolvidas no mercado digital das necessidades de um setor que movimenta diferentes áreas da economia.

Tecnologia como ferramenta de negócios

A relação entre tecnologia e agronegócio também muda o perfil das empresas que atuam no setor. Além de máquinas e equipamentos, o campo passou a demandar soluções digitais capazes de contribuir para gestão, planejamento e análise de informações.

Para Byel, essa transformação representa uma oportunidade de diversificação. A experiência construída no mercado digital passou a ser utilizada como base para explorar segmentos nos quais a tecnologia pode desempenhar um papel estratégico.

A inteligência artificial, nesse contexto, não aparece apenas como uma tendência tecnológica, mas como uma ferramenta que pode ser incorporada a modelos de negócios e processos já existentes.

A estratégia também faz parte de um movimento de internacionalização dos negócios de Byel. O empresário vem ampliando sua presença para outros mercados e tem nos Emirados Árabes Unidos uma das principais frentes dessa expansão, com projetos em Dubai e Abu Dhabi.

Do mercado digital ao agronegócio

A trajetória empresarial de Byel começou nas redes sociais, mas ganhou novas dimensões à medida que ele passou a investir em diferentes áreas. Marketing, criação de conteúdo e tecnologia estão entre os campos que compõem sua atuação.

A aproximação com o agronegócio representa mais um passo nessa trajetória. Em vez de limitar a inteligência artificial ao ambiente tradicional de tecnologia, a estratégia busca levar suas aplicações para setores nos quais o processamento de informações pode ter impacto direto na operação.

O movimento acompanha uma tendência de digitalização do campo e mostra como empresas originadas fora do agronegócio também começam a enxergar oportunidades na transformação tecnológica do setor.

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Aos 22 anos, Gabriel de Sousa das Dores, conhecido profissionalmente como Byel, amplia assim sua atuação do mercado digital para novas frentes de tecnologia, tendo a inteligência artificial como uma das ferramentas utilizadas na construção de seus próximos projetos.