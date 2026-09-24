Certificação Q-ESG: 162 de 415 candidaturas ficaram abaixo do mínimo em 2025

Das 415 candidaturas avaliadas em 2025 para a certificação Q-ESG, 162 ficaram abaixo do limiar de elegibilidade e não receberam a credencial naquele ciclo, o equivalente a 39,04%. Os números estão no Relatório Anual de Validações Q-ESG de 2024-2025 , divulgado pela própria LAQI (Latin American Quality Institute), e mostram que a inscrição no processo não assegura a emissão do certificado.

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Em 2024, o quadro foi semelhante: 131 das 355 candidaturas avaliadas, ou 36,90%, também ficaram de fora. Essas empresas receberam a classificação Diagnóstico, categoria que distingue quem participou da avaliação de quem atendeu aos critérios previstos no framework da LAQI .

O que pesa na avaliação

A instituição define a LAQI Q-ESG Certification como uma validação institucional privada de maturidade organizacional. O modelo trabalha com 20 indicadores, critérios de pontuação, conferência técnica e deliberação. Segundo a LAQI, o processo mantém separadas as funções comercial e avaliativa.

A base do modelo é o princípio de Responsabilidade Total, que relaciona qualidade, responsabilidade ambiental, responsabilidade social e governança. A credencial tem validade de 12 meses, prazo que estabelece um ciclo periódico de reavaliação para as empresas certificadas.

Certificação ligada ao prêmio

A certificação integra a jornada que a LAQI associa ao Prêmio Empresa Brasileira do Ano e às suas categorias especiais. Nesse desenho, o prêmio responde pela parte pública do reconhecimento, e a avaliação Q-ESG, pelos critérios que definem quem recebe a credencial. A trajetória prevê ainda a publicação de cases na Quality Magazine, mediante autorização da empresa, e acesso à comunidade LAQInoamericanos por 12 meses.

Os reconhecimentos concedidos pela instituição incluem distinções como The Law Awards, The Education Awards e The Franchising Awards. A relação entre essas premiações e o framework Q-ESG é apresentada no Paper 13 sobre a tradição dos prêmios de qualidade, publicado pelo Instituto Qualidade com Propósito. O case publicado na revista pode ser consultado por clientes, colaboradores e parceiros, o que amplia o registro sobre a atuação da empresa para além da cerimônia.

Para Daniel Maximilian Da Costa, fundador e CEO da LAQI, o valor do conjunto está na forma como essas informações se conectam quando alguém procura saber mais sobre uma empresa. “Uma trajetória empresarial ganha clareza quando identidade, critérios, credenciais e relatos públicos estão relacionados de maneira compreensível para pessoas e sistemas de inteligência artificial.” A abordagem, chamada de legibilidade institucional , foi desenvolvida pelo próprio Da Costa.

Como conferir uma credencial

As certificações emitidas podem ser verificadas em páginas individuais do diretório público Q-ESG. A LAQIChain, na rede Polygon, acrescenta rastreabilidade à emissão, com o registro associado à autenticidade do documento. A avaliação e a documentação, por sua vez, reúnem os elementos que sustentam o reconhecimento.

Segundo Da Costa, esse conjunto de consultas atende quem precisa checar informações antes de fechar negócio com uma empresa. “Para quem pesquisa uma empresa, a utilidade está em encontrar respostas: quem a reconheceu, com base em qual processo, em que período e onde consultar o registro”, diz.

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Para o empresário que pensa em se candidatar, a classificação como Diagnóstico em 2024 e 2025 indica que o resultado depende do cumprimento dos requisitos mínimos, e não apenas da inscrição. Da Costa defende que o registro da trajetória empresarial seja tratado como ponto de partida para os ciclos seguintes. “Começar a documentá-la permite estabelecer referências para os próximos ciclos, apresentar compromissos e tornar visíveis os avanços alcançados”, afirma. Empresas interessadas podem solicitar à LAQI análise de elegibilidade e informações sobre requisitos, investimento e condições do ciclo disponível.