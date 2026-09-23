O que fazer com R$ 100 mil: a decisão de uma costureira contemplada pelo Pix do Milhão

R$ 100 mil é o valor que a maioria das famílias brasileiras leva anos para juntar. Quando ele chega de uma vez, a pergunta que se impõe é a mesma para todo mundo: o que fazer. Luciana de Oliveira Vieira, costureira de São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, contemplada em 8 de julho de 2026 pelo Pix do Milhão , respondeu com um plano cauteloso: entrada em um imóvel simples, para sair do aluguel, sem parar de trabalhar na oficina que montou dentro de casa.

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A escolha diz algo sobre o que o valor representa. R$ 100 mil não aparece na conta de uma família comum de um mês para o outro; é uma reserva que exige disciplina de longo prazo, e é por isso que tangibiliza a casa própria. O Pix do Milhão, clube de benefícios que oferece premiações para quem compra seus pontos, incentiva esse tipo de decisão em seus contemplados, tratando o prêmio como ponto de partida de um plano.

A mesma lógica vale em outras escalas. Antônia Claudiana Vieira Silva, de Tamboril (CE), contemplada com R$ 10 mil em maio de 2024, usou o valor para voltar para casa, perto da família, depois de um período longe. Lucinea de Lima Caldeira, de Campo Grande (MS), ouviu o próprio nome ao vivo, em junho de 2026, como contemplada com R$ 1 milhão. Em cada caso, o valor virou um plano, e o plano virou um endereço.

A contemplação é a parte mais visível de um clube que está presente todos os dias. Quem compra pontos do Pix do Milhão tem acesso a mais de 3 mil marcas parceiras, de Netshoes e Centauro a farmácias, com desconto de até 80% em medicamentos tarjados, cosméticos, perfumaria e serviços de rotina. É a presença diária, no remédio e no tênis do filho, que se soma aos resultados, dos prêmios instantâneos do Raspou, mais de 10 mil por edição em valores que chegam a R$ 1 mil, às contemplações de R$ 100 mil e R$ 1 milhão.

“O Pix do Milhão existe para estar presente na vida das pessoas todos os dias. Quem compra seus pontos sente isso na primeira ida à farmácia e, a cada resultado, sente também que a realidade pode mudar de tamanho. Todas as premiações e benefícios do clube Pix do Milhão podem mudar vidas. Poder transformar vidas é o que nos move”, afirma Julianna Sales, diretora do Pix do Milhão.

Para Luciana, o que veio depois do resultado foi um plano. É assim que R$ 100 mil deixa de ser um número e vira um endereço.

Pix do Milhão é confiável?

Para quem recebe um valor como esse, a dúvida é legítima, e a resposta está na estrutura do clube. As premiações acontecem por meio de Títulos de Capitalização da modalidade Incentivo, emitidos pela ViaCap (Via Capitalização S/A), instituição autorizada e supervisionada pela SUSEP, o órgão federal que regula o setor, sob o processo SUSEP 15414.652557/2025-01. Os resultados são definidos pelas extrações oficiais das Loterias CAIXA, e os contemplados dos prêmios maiores têm o nome anunciado ao vivo, na transmissão do resultado. Em 2026, mais de R$ 100 milhões já foram distribuídos em prêmios, e o clube está entre os concorrentes do Prêmio Reclame Aqui, que reconhece as empresas mais bem avaliadas pelos consumidores. É uma estrutura em que o resultado não depende da empresa: sai de uma extração pública e pode ser conferido por qualquer pessoa.

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