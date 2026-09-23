Treinamento corporativo com IA custa 10% da produção tradicional, diz empresa

Montar um curso de treinamento dentro de uma empresa envolve mais gente do que parece. Há quem escreva o roteiro, quem organize o conteúdo do ponto de vista pedagógico, quem revise o texto, quem cuide da parte visual e, se o formato for vídeo, ainda entram ator, estúdio e edição. Foi sobre essa conta que a Inspand , dona da plataforma de educação corporativa Neolude, construiu o CRIAR , apresentado ao mercado no Campinas Innovation Week , realizado entre 14 e 18 de setembro.

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De acordo com a empresa, a ferramenta permite produzir um conteúdo com cerca de 10% do orçamento e 10% do tempo exigidos por uma produção tradicional. O ganho vem da forma como o trabalho é distribuído: em vez de passar de mão em mão entre vários profissionais, o material percorre uma esteira de produção em que diferentes etapas contam com o apoio de agentes de inteligência artificial.

Onde está o custo de um treinamento

O CEO da Inspand, Cristiano Franco, descreve a estrutura que costuma pesar no orçamento das áreas de treinamento. "Toda vez que uma empresa vai produzir um conteúdo, ela precisa de roteirista, de designer instrucional, de revisor, de designer gráfico. Se for vídeo, precisa contratar ator e estúdio. A empresa que já tem esse time passa a produzir muito mais com ele. A que não tem passa a ter, com um agente virtual ali para atender cada demanda", diz.

A lógica, segundo ele, atende tanto quem já mantém uma equipe própria quanto quem depende de contratação externa a cada novo curso. No primeiro caso, o time ganha escala. No segundo, passa a existir uma estrutura de produção que antes não estava ao alcance da empresa.

Orçamento estável, demanda em alta

A pressão sobre esse custo aparece nos números do setor. Conforme a Pesquisa Panorama do Treinamento no Brasil, da ABTD (Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento), as empresas brasileiras aplicaram 26 horas de treinamento por funcionário em 2025, acima da média de 21 horas registrada nos dez anos anteriores. O orçamento se manteve em torno de 1,7% da folha, e a equipe responsável pela produção segue enxuta, com um profissional de T&D para cada 648 funcionários.

O cenário tende a se intensificar. O Fórum Econômico Mundial estima que 39% das habilidades exigidas pelo mercado vão mudar até 2030, o que amplia a necessidade de requalificação dentro das organizações.

Quem continua decidindo

No CRIAR, o gestor de treinamento informa o assunto, anexa o material disponível, como um manual em PDF, e recebe um roteiro escrito pela assistente a partir da pesquisa do tema e da leitura do documento. Ele pode revisar e ajustar o texto antes de seguir para o vídeo, gerado com apresentador virtual e narração em português ou em outro idioma. A publicação final, segundo a empresa, permanece com um humano.

A ideia, segundo a empresa, é que o conhecimento de quem domina o assunto se transforme em conteúdo sem que essa pessoa precise parar o trabalho para enfrentar roteiro, gravação, estúdio e edição.

O produto saiu do INLab, núcleo de inteligência artificial criado pela Inspand em 2026. Cristiano Franco, que foi embaixador da trilha "Impacto, Pessoas e Experiência" do evento, defende que a economia de recursos não dispensa o papel das pessoas. "A IA pode acelerar processos, ampliar nossa capacidade e nos permitir produzir muito mais. Mas tecnologia, sozinha, não transforma pessoas. O que faz diferença é o que fazemos com ela. E acredito que o resultado de uma pessoa trabalhando com IA será sempre melhor do que o da IA trabalhando sozinha", afirma.

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Para as empresas que se perguntam quanto custa produzir um treinamento, a proposta da Inspand muda a base do cálculo: menos horas de equipe e de estúdio por curso, com as decisões sobre o conteúdo mantidas por quem conhece o tema.