Irrigação de precisão reduz custo operacional em até 20%

Produtores rurais que adotam irrigação de precisão registram reduções de 15% a 20% em custos operacionais e ganhos de produtividade que chegam a 30%, segundo levantamento publicado pelo portal Agriconline com base em dados do setor. O resultado vem da combinação entre sensores de umidade, dados climáticos em tempo real e plataformas de inteligência artificial que recomendam o momento exato de irrigar, a dose e a duração, sem depender do julgamento humano a cada ciclo.

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Esse tipo de economia, no entanto, depende de uma base que nem sempre aparece nos relatórios de tecnologia: a infraestrutura de tubos e conexões que conduz a água até a lavoura. É nesse ponto que atua a Asperbras, fabricante que fornece a infraestrutura de tubos e conexões para os sistemas de irrigação mais avançados do campo brasileiro.

"Todo sistema de irrigação inteligente começa antes do sensor e antes do software. Começa no tubo. Se a tubulação falha, o dado não chega, e o projeto inteiro perde eficiência. O produtor que investe em tecnologia de precisão precisa de um fornecedor que garanta a mesma precisão na infraestrutura", afirma Thiago Rosa, Diretor Comercial da Asperbras.

Um vazamento em uma conexão mal dimensionada ou uma variação de pressão por vedação deficiente derruba a leitura dos sensores e invalida a recomendação da inteligência artificial, o que pode anular boa parte da economia prometida pela automação. Por isso, cada lote de tubos e conexões para irrigação fabricado pela Asperbras passa por ensaios de estanqueidade e resistência à pressão interna , realizados em laboratório próprio antes de entrar em campo.

Fundada em 1985 em Penápolis (SP), a empresa opera hoje 6 plantas industriais nos estados de São Paulo, Rio Grande do Norte e Bahia, com capacidade de 60 mil toneladas anuais de PVC e portfólio que cobre aspersão convencional , gotejamento e engate rápido .

"A irrigação de precisão depende de distribuidores e revendas que compreendam o projeto do produtor. Não basta entregar o tubo certo. É preciso orientar o dimensionamento correto, recomendar a pressão nominal adequada para cada trecho e garantir que o produto chegue no prazo, em qualquer estado do Brasil. É isso que a nossa rede de distribuição faz", complementa Thiago Rosa.

Para o produtor que avalia o investimento em automação, a conta é simples: a economia projetada por sensores e algoritmos só se confirma quando a infraestrutura por trás do sistema é igualmente confiável.

SOBRE A ASPERBRAS

Fundada em 1985 por Francisco Colnaghi em Penápolis (SP), a Asperbras é uma das maiores fabricantes de tubos e conexões de PVC para irrigação, saneamento e agronegócio do Brasil.

Com 6 plantas industriais e capacidade de 60 mil t/ano de PVC e 14 mil t/ano de PEAD, a empresa alia qualidade técnica certificada ISO 9001, inovação e responsabilidade socioambiental há mais de 40 anos.

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