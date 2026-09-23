Campanha com influenciador já em andamento também segue a nova regra do Conar

Empresas que mantêm campanhas ativas com criadores de conteúdo também estão sob as novas orientações do Conar (Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária). A definição ampliada de publicidade por influenciador vale para as relações em curso, e a revisão dos contratos já assinados é o ponto de partida indicado pela Del Rio Advocacia , escritório de direito digital e propriedade intelectual.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O que mudou desde junho

A nova edição do Guia de Marketing e Publicidade por Influenciadores Digitais, publicada em maio, entrou em vigor em 1º de junho de 2026. A alteração central está no critério usado para identificar uma mensagem publicitária. Na edição anterior, esse enquadramento passava pela ingerência do anunciante sobre o conteúdo. Pela regra atual, o compromisso recíproco entre marca e criador pode ser suficiente.

Na prática, relações que muitas empresas conduziam de maneira informal passam a seguir o mesmo regime das campanhas contratadas. A remuneração por desempenho, como a praticada em programas de afiliados, caracteriza publicidade. O guia alcança ainda avatares e personagens virtuais e mantém as regras de identificação para conteúdo produzido com inteligência artificial.

Por que o contrato antigo merece nova leitura

Segundo o escritório, cláusulas escritas na época em que a caracterização dependia de controle editorial podem não descrever a relação que hoje existe entre a marca e o criador. Como a nova definição alcança campanhas em curso, um contrato firmado antes de junho pode deixar sem previsão pontos que agora pesam na análise.

“O reconhecimento profissional resolveu a nomenclatura, não a relação contratual. O que define quem responde pelo quê continua sendo o contrato, e é nele que precisam estar a identificação da publicidade, a aprovação de peça, o prazo de veiculação, o uso posterior da imagem e a repartição de responsabilidade em caso de questionamento”, afirma Vinicius Augusto Del Rio , sócio-titular e advogado da Del Rio Advocacia, OAB/SP nº 553.851.

A responsabilidade é compartilhada

O guia registra que a conformidade das campanhas não deve ser tratada como responsabilidade exclusiva do influenciador. Anunciantes e agências passam a ter o dever de orientar, acompanhar e corrigir desconformidades, o que reforça a importância de acompanhar de perto as ações já contratadas.

O Conar é entidade de autorregulamentação publicitária, e não órgão estatal. Suas decisões não substituem a aplicação do CDC (Código de Defesa do Consumidor) nem a discussão judicial, que seguem caminho próprio.

A lei da profissão deixa o tema para as partes

A Lei nº 15.325, publicada em 7 de janeiro de 2026, definiu o profissional multimídia e listou nove áreas de atuação, entre elas o gerenciamento de redes sociais e plataformas digitais. Com seis artigos, o texto não dispõe sobre vínculo, exclusividade, cessão de imagem ou responsabilidade publicitária, temas que seguem dependendo do que foi acordado entre as partes.

Por onde começar

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia