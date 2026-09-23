Receita de dentista pelo WhatsApp: como funciona a novidade da Clinicorp

Quem passa pelo dentista e recebe a receita numa folha de papel enfrenta um problema comum: o documento se perde na bolsa, molha na chuva ou fica esquecido em algum lugar entre uma consulta e outra. A Clinicorp , software odontológico com mais de 32 mil clientes no Brasil, lançou uma solução para isso. O dentista descreve a receita por áudio ou texto direto no WhatsApp, e a inteligência artificial do sistema devolve o documento pronto, já assinado digitalmente, dentro da própria conversa.

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Como o processo funciona na prática

Para usar o recurso, o dentista vincula o próprio número de WhatsApp ao Clinicorp IA, a inteligência artificial da plataforma, e valida o certificado digital. A partir daí, basta enviar uma mensagem, falada ou escrita, com o nome do paciente e a prescrição. O Clinicorp IA confirma os dados encontrados (nome, prontuário, data de nascimento), organiza as informações no formato de receituário e gera o documento já assinado, sem que o dentista precise abrir outro sistema. O retorno é um PDF que o profissional baixa direto da conversa e repassa ao paciente.

Validade da assinatura digital

A receita segue válida mesmo sem estar em papel. Desde 2020, o CFO (Conselho Federal de Odontologia) mantém parceria técnica com o ITI (Instituto Nacional de Tecnologia da Informação) para viabilizar a certificação digital de cirurgiões-dentistas em todo o país, hoje já disponível para quase 340 mil profissionais. No caso do documento gerado pela Clinicorp, a autenticidade pode ser conferida no portal público validar.iti.gov.br.

Uma ferramenta a mais de uma empresa que já usa inteligência artificial

Fundada em 2017, a Clinicorp está hoje presente na rotina de mais de 200 mil profissionais. O Clinicorp IA, módulo de inteligência artificial da plataforma, já preenche anamnese e ficha clínica, transcreve orçamentos e responde perguntas sobre a rotina da clínica direto pelo WhatsApp. A empresa também aplica inteligência artificial no Smile Design Studio, que simula o resultado de um tratamento a partir da foto do paciente, antes de o procedimento começar. O receituário é a primeira aplicação do Clinicorp IA a emitir um documento com validade jurídica.

“O dentista envia um áudio no WhatsApp e a receita sai assinada digitalmente, dentro do fluxo da Anvisa. É um documento com validade legal em qualquer farmácia do país, gerado em segundos, sem que o profissional precise interromper o atendimento. Esse é o tipo de tecnologia que se sente no primeiro dia de uso: menos burocracia e mais agilidade”, afirma Luiz de Souza, CTO da Clinicorp.

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Para o paciente, na prática, a mudança significa não depender mais de papel: a receita chega pronta no celular do dentista, que só precisa repassá-la pelo próprio WhatsApp.