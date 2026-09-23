Criar site grátis no GreatPages: o que considerar antes de migrar para um plano pago

Antes de decidir se vale a pena investir em um site profissional, uma parte dos pequenos negócios busca primeiro uma forma de testar a ideia sem custo. É esse o caminho oferecido pelo GreatPages , plataforma brasileira de criação de sites e landing pages que mantém uma modalidade gratuita como ponto de entrada.

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A empresa mantém uma modalidade gratuita, já com hospedagem, certificado SSL e CDN inclusos, para quem quer criar um site grátis e evoluir posteriormente para planos pagos. A disponibilidade e os limites de cada plano podem mudar ao longo do tempo, por isso a consulta às condições atuais da plataforma segue recomendada antes da escolha.

Por que começar pelo plano gratuito

Para quem ainda está validando uma ideia de negócio, ou testando se uma presença digital própria faz sentido antes de investir tempo e dinheiro, começar sem custo reduz o risco da decisão inicial. O usuário pode montar a página, publicar e observar o comportamento de quem visita antes de comprometer orçamento com um plano pago.

Isso também responde a uma dúvida comum de quem pesquisa como criar um site : se hospedagem, certificado de segurança e distribuição de conteúdo pela internet precisam ser contratados à parte. No modelo adotado pelo GreatPages, esses componentes já vêm inclusos mesmo na versão sem custo.

O que muda quando o negócio cresce

Conforme um site passa a receber mais visitas, ou o negócio decide investir em campanhas de anúncios, os limites do plano gratuito tendem a aparecer, seja em volume de tráfego, seja em recursos disponíveis no editor. É nesse momento que a migração para um plano pago costuma entrar na conversa.

Para Alison Zigulich, CEO do GreatPages, a lógica por trás desse modelo é reduzir a barreira de entrada sem eliminar a necessidade de planejamento.

"Durante muito tempo, criar um site começava pela parte técnica. Antes de pensar no que a empresa queria comunicar, já surgiam dúvidas sobre hospedagem, programação, segurança e configuração. Quando essa complexidade fica concentrada na própria plataforma, o ponto de partida muda. A pessoa consegue começar pelo negócio que precisa apresentar", afirma.

O plano gratuito não substitui o planejamento

Ainda que a parte técnica esteja resolvida desde o primeiro momento, a decisão sobre o que comunicar, para quem falar e qual ação esperar de quem visita a página continua sendo do empreendedor, independentemente do plano escolhido.

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Segundo dados divulgados pela própria plataforma, o GreatPages está presente em mais de 60 países, reúne mais de 400 mil usuários e ultrapassou 7 milhões de páginas criadas, com mais de 6 bilhões de acessos mensais registrados nas páginas publicadas em sua infraestrutura, número que inclui tanto contas gratuitas quanto pagas.