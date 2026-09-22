Os quatro itens que um projeto de IA precisa ter antes de sair do piloto

Um piloto de inteligência artificial que impressiona em reunião ainda não indica se o sistema está pronto para funcionar na rotina da empresa. Para Guilherme Friol, CEO da Vircos , empresa de engenharia de inteligência artificial corporativa, essa resposta depende de quatro componentes que raramente aparecem na fase de testes e que passam a ser cobrados assim que o sistema entra em uso: tratamento de erro, escalonamento humano, monitoramento e isolamento da regra de negócio.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O critério parte de uma observação sobre o que cada etapa avalia. Na apresentação, o sistema é julgado pelos acertos. No dia a dia, é julgado pela forma como reage ao inesperado.

“A demonstração mostra o sistema acertando. A operação é definida pelo que acontece quando ele erra, e essa parte quase nunca está no projeto”, afirma Friol.

Quando a resposta é incerta

O primeiro item é o tratamento de erro. Antes de aprovar a passagem para a operação, o gestor precisa saber como o sistema se comporta quando não tem segurança sobre a resposta, quando recebe um dado de entrada incompleto ou quando a integração com outro sistema da empresa deixa de funcionar. Nos testes, esses cenários costumam ficar de fora, já que os exemplos usados são selecionados com antecedência.

Quem assume o caso

O segundo é o escalonamento humano. Em processos que envolvem decisão, o sistema precisa de um caminho definido para entregar o caso a uma pessoa, mantendo o contexto e registrando o motivo da transferência. Quando esse desenho não existe, há dois desfechos possíveis: a operação para ou o sistema decide sozinho algo que caberia a um profissional. O registro do motivo também ajuda a empresa a entender, com o tempo, quais tipos de caso o sistema ainda não resolve bem.

Qualidade e custo sob acompanhamento

O terceiro componente é o monitoramento, com medição contínua da qualidade das respostas e do custo de cada operação. Sem esse acompanhamento, a queda de desempenho costuma ser notada tarde, quando um cliente reclama ou quando a fatura chega acima do previsto.

Regra de negócio separada da tecnologia

O quarto item é o mais estrutural. Os modelos de inteligência artificial são atualizados pelos provedores, e isso pode alterar o comportamento do sistema mesmo sem nenhuma mudança feita pela empresa. Uma arquitetura preparada para operar separa a regra de negócio da tecnologia que a executa, o que permite substituir o modelo sem refazer o processo.

O peso do roteiro no mercado

A atenção a esses quatro pontos ganha relevância diante dos números do setor. O relatório State of AI in Business 2025, da iniciativa NANDA, do MIT (Instituto de Tecnologia de Massachusetts), indica que cerca de 80% das organizações analisadas experimentaram ferramentas de inteligência artificial generativa, aproximadamente 20% chegaram a pilotos estruturados e somente 5% alcançaram a produção com retorno financeiro mensurável.

A Gartner aponta na mesma direção. Em seu ciclo de expectativas de 2026, a consultoria registra que 17% das organizações implantaram agentes de inteligência artificial, enquanto mais de 60% pretendem fazê-lo em dois anos. Os dois levantamentos medem aspectos diferentes, mas descrevem a mesma etapa decisiva: a passagem do piloto que convence para o sistema que funciona na rotina, justamente o trecho em que os quatro itens entram em jogo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Na prática, o empresário que quer avaliar o próprio projeto pode transformar os quatro itens em perguntas. O sistema sabe o que fazer quando erra? Sabe a quem passar o caso? É medido de forma contínua? Continua funcionando se o modelo for trocado? Com as quatro respostas incluídas no projeto, o piloto tem base para se tornar operação. Segundo Friol, é esse conjunto que distingue uma apresentação convincente de um sistema em uso.