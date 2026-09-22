MAAC Travel: o risco de gerir viagens corporativas sem suporte humano

Empresas que tratam a automação como suficiente para toda a gestão de viagens corporativas correm um risco que só aparece quando o imprevisto acontece. É essa a avaliação da MAAC Travel , agência especializada em gestão de viagens e despesas corporativas (Travel&Expense), para quem a ausência de suporte humano qualificado nesses momentos pode gerar prejuízo financeiro direto e comprometer compromissos estratégicos da empresa.

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Nos últimos anos, a maturidade das travel techs transformou a rotina dos departamentos financeiros e de recursos humanos. Faturamento automatizado, aprovações de políticas em frações de segundos e conciliação de faturas em tempo real eliminaram etapas burocráticas que consumiam orçamentos operacionais. Hoje, nenhuma média ou grande empresa debate se deve ou não digitalizar seus processos de viagens e despesas: a tecnologia se tornou infraestrutura mandatória.

O problema, segundo a MAAC Travel, está no que acontece quando a malha aérea, a infraestrutura aeroportuária ou eventos climáticos saem da normalidade. Um cancelamento em cadeia ou um fechamento repentino de fronteira não é resolvido por regras pré-programadas de autoatendimento. Nesses cenários, empresas que não contam com retaguarda humana especializada podem arcar com custos de realocação emergencial, perda de compromissos comerciais e até multas contratuais decorrentes de atrasos.

Para Diego Chrispim, gestor de Sucesso do Cliente da MAAC Travel, a tecnologia e a atuação especializada cumprem papéis complementares na gestão de viagens corporativas. “Em cenários normais, o algoritmo entrega a velocidade que a empresa precisa. Mas quando a operação enfrenta uma ruptura crítica, a solução não vem de um tíquete em fila de espera automatizada. Ela depende de um especialista, uma equipe completa que compreenda a urgência daquele compromisso corporativo, tenha autonomia de decisão e acesse canais diretos de fornecedores em questão de minutos”, afirma Diego.

Na prática, decisões tomadas sob pressão exigem conhecimento profundo das prioridades daquele cliente, peso orçamentário e, acima de tudo, autonomia e rede de relacionamento com companhias aéreas e redes hoteleiras para contornar gargalos antes que a agenda executiva seja comprometida. É esse fator, segundo a MAAC Travel, que separa uma operação resiliente de uma operação vulnerável ao primeiro imprevisto fora da curva.

Para CFOs, controllers e gestores de compras, o risco de ignorar esse fator na escolha do fornecedor de viagens corporativas é maior do que parece à primeira vista. A interface mais intuitiva ou o menor custo de assinatura deixam de ser os únicos critérios relevantes quando o que está em jogo é a continuidade de um compromisso corporativo crítico. O diferencial competitivo já não reside apenas em quem entrega a ferramenta mais amigável, recurso que tende à comoditização, mas na capacidade da agência de assegurar continuidade e estabilidade ao negócio mesmo quando o planejamento original deixa de existir.

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A gestão corporativa moderna não coloca tecnologia e atuação humana em oposição, mas em simbiose estruturada: a plataforma executa as etapas repetitivas para conferir velocidade e governança de dados, enquanto especialistas sêniores atuam na supervisão de incidentes e na proteção dos ativos humanos da organização. Ignorar essa combinação, alerta a MAAC Travel, é o que transforma um imprevisto operacional comum em um risco financeiro evitável.