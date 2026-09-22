Da mata ao hotel: as 24 horas que fecham a formação de um comissário de voo

A formação de um comissário de voo termina com um contraste que parece erro de roteiro. O aluno passa um dia inteiro em prática de emergência, com técnicas de sobrevivência em mata fechada, comportamento na água com os equipamentos da aeronave e extinção de princípios de incêndio. No dia seguinte, troca o ambiente por um hotel de alto padrão, com aulas de postura, etiqueta e apresentação pessoal e palestras sobre o mercado da aviação.

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Os dois dias não competem. Eles cobrem as duas metades da mesma profissão. O comissário existe, na estrutura da aviação civil, como profissional de segurança de voo: a função nasceu para conduzir evacuações, prestar primeiros socorros e gerenciar emergências a bordo. O serviço é a camada que o passageiro vê. E é a camada que a seleção da companhia observa primeiro.

No CEAB , escola de aviação com 27 anos de mercado, essa dupla jornada tem nome e calendário. As práticas de emergência acontecem em um único dia no centro de treinamento próprio da escola, conduzidas por instrutores com experiência de mercado aéreo. No dia seguinte, a turma da modalidade a distância que acaba de concluir a etapa prática participa do Open Day, que concentra a preparação para a etapa presencial da seleção. A próxima edição está marcada para 27 de setembro.

"Nossa parte técnica termina na selva. Só que a companhia não contrata só o técnico: ela contrata alguém que vai representar a marca dela na frente do passageiro. O Open Day existe para o aluno chegar na seleção já tendo passado por isso uma vez", diz Salmeron Cardoso, diretor e CEO do CEAB.

Para o aluno, o efeito da sequência é psicológico antes de ser técnico. Sair do dia mais exigente da formação e entrar num ambiente que cobra apresentação impecável reproduz, em pequena escala, a distância que a profissão exige atravessar todos os dias: a mesma pessoa que apaga um princípio de incêndio precisa receber o passageiro no embarque como se nada daquilo existisse.

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O contexto de mercado dá urgência ao preparo. LATAM, Gol e Emirates recrutam comissários no mesmo semestre, com regimes diferentes de seleção, e o setor trata a escassez de tripulantes como risco operacional do ano. Em processos com centenas de candidatos por vaga, o que decide raramente é quem sabe mais. É quem chega inteiro nos dois dias.