Dólar mais barato antes da eleição: oportunidade ou armadilha para quem importa e exporta?

O dólar caiu em setembro, e a primeira reação de muita empresa é a errada. O importador pensa em comprar tudo agora; o exportador pensa em esperar outubro. As duas decisões entregam o resultado ao spot de um único dia, exatamente na janela em que a cotação mais oscila: de agosto a outubro, com primeiro turno em 4 de outubro e segundo em 25 do mesmo mês.

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Em 8 de setembro a moeda fechou abaixo de R$ 5,10, com queda de 6,54% no ano. Em maio, a GX Capital havia projetado pico de R$ 5,55 no trimestre, a partir de um dólar na casa de R$ 4,91, e batizou o regime de dólar eleitoral. O pico não veio, e a leitura da mesa é que isso baixou o preço da proteção, não a necessidade dela.

“A queda de setembro não desmonta a janela, muda o custo dela: NDF de compra na casa de R$ 5,10 com o segundo turno em 25 de outubro é proteção mais barata do que a de julho. O importador que ainda não fixou setembro e outubro tem nesta semana o melhor ponto de entrada da janela”, afirma Vinicius Teixeira, sócio da GX Capital .

Para o importador, oportunidade significa contratar as tranches de setembro e outubro agora, em NDF, com passo curto: parcelas menores e mais frequentes, para que um dia de alta amplitude não defina o custo médio. FINIMP desloca o pagamento para depois da eleição, e benefícios como Ex-Tarifário reduzem o custo total; o playbook Importação Blindada simula redução de até 44,7% no custo da operação.

“Do lado do exportador, dólar mais baixo antes da eleição é o motivo para não vender o embarque de outubro no spot. NDF de venda escalonado até o segundo turno e ACC sobre o pipeline mantêm o prêmio da janela dentro da empresa”, explica Teixeira.

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Para o exportador, armadilha significa deixar o embarque de outubro sem NDF de venda esperando o prêmio voltar. O ACC sobre o pipeline antecipa o caixa e tira a pressão de liquidar no spot. Na GX, o dimensionamento passa pelo Auron IA, tecnologia própria no app do cliente. Respondendo ao título: é oportunidade para quem escalona e armadilha para quem espera.