Assine
overlay
Início Networking e Negócios
Notícias

Ocupação da agenda vira estratégia para salões de beleza crescerem

Publicidade
Carregando...
PU
PulseBrand
PU
PulseBrand
Repórter
22/09/2026 10:06

compartilhe

×
Ocupação da agenda vira estratégia para salões de beleza crescerem
Ocupação da agenda vira estratégia para salões de beleza crescerem crédito: PulseBrand

Uma cadeira vazia durante o expediente é receita que não volta. Para salões, barbearias e clínicas de estética, o tempo ocioso na agenda representa uma perda silenciosa, difícil de medir no dia a dia mas que pesa no resultado do mês.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A Belasis, plataforma de gestão para negócios de beleza, trabalha justamente para reduzir esse tipo de perda. Estabelecimentos que adotam sistemas integrados de gestão registram aumento médio de até 35% no faturamento nos primeiros 12 meses, segundo estudos de impacto operacional da Alexandria Computers e relatórios de mercado do setor. Parte relevante desse ganho vem do aumento da taxa de ocupação das cadeiras e da redução das janelas vazias na agenda, não de reajuste de preço.

Levantamentos da Salon KPIs mostram que o histórico digital do cliente também ajuda a preencher esses espaços: com o perfil de cada cliente registrado, o profissional consegue oferecer horários compatíveis com a rotina de quem já é cliente antigo, reduzindo o tempo entre um atendimento e outro.

“A gestão digital é o que separa quem estagna de quem cresce no setor de beleza”, afirma Marcelo Bêz, CEO da Belasis. Para o executivo, otimizar o uso da agenda é um dos pontos mais diretos de impacto no faturamento de pequenos negócios de beleza, que hoje movimentam mais de R$ 27 bilhões por ano no Brasil, segundo o Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A empresa projeta ampliar sua base de clientes nos próximos meses, apoiada na demanda crescente por digitalização entre profissionais autônomos e redes com múltiplas unidades que buscam extrair mais valor da própria agenda.

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay