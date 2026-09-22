Ocupação da agenda vira estratégia para salões de beleza crescerem

Uma cadeira vazia durante o expediente é receita que não volta. Para salões, barbearias e clínicas de estética, o tempo ocioso na agenda representa uma perda silenciosa, difícil de medir no dia a dia mas que pesa no resultado do mês.

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A Belasis , plataforma de gestão para negócios de beleza, trabalha justamente para reduzir esse tipo de perda. Estabelecimentos que adotam sistemas integrados de gestão registram aumento médio de até 35% no faturamento nos primeiros 12 meses, segundo estudos de impacto operacional da Alexandria Computers e relatórios de mercado do setor. Parte relevante desse ganho vem do aumento da taxa de ocupação das cadeiras e da redução das janelas vazias na agenda, não de reajuste de preço.

Levantamentos da Salon KPIs mostram que o histórico digital do cliente também ajuda a preencher esses espaços: com o perfil de cada cliente registrado, o profissional consegue oferecer horários compatíveis com a rotina de quem já é cliente antigo, reduzindo o tempo entre um atendimento e outro.

“A gestão digital é o que separa quem estagna de quem cresce no setor de beleza”, afirma Marcelo Bêz, CEO da Belasis. Para o executivo, otimizar o uso da agenda é um dos pontos mais diretos de impacto no faturamento de pequenos negócios de beleza, que hoje movimentam mais de R$ 27 bilhões por ano no Brasil, segundo o Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas).

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A empresa projeta ampliar sua base de clientes nos próximos meses, apoiada na demanda crescente por digitalização entre profissionais autônomos e redes com múltiplas unidades que buscam extrair mais valor da própria agenda.