Jimo completa 70 anos com inovação, expansão e gestão da terceira geração

Em um mercado marcado por mudanças no comportamento de consumo, avanço do varejo digital e busca crescente por produtos mais eficientes e práticos, completar 70 anos de operação é, para poucas empresas brasileiras, mais do que um marco histórico. É também uma prova de capacidade de adaptação. É nesse contexto que a Jimo, indústria química 100% brasileira e familiar, chega a 2026 com a terceira geração da família Morandi à frente dos negócios e uma estratégia de expansão que combina tradição, inovação e ampliação de mercado.

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Fundada em 1956 pelo casal de químicos Julio e Ieda Morandi, a empresa nasceu produzindo inseticidas domésticos e hoje reúne 132 produtos distribuídos em 11 categorias, que vão de cuidados com a casa e madeira a produtos para carros, obras, pets, indústria e operações de terceirização e private label. A marca está presente em mais de 100 mil pontos de venda no Brasil e no exterior e exporta para países da América Latina, Caribe e África.

A trajetória construída ao longo de sete décadas vem acompanhada de uma agenda de crescimento. Durante os grandes eventos que participou nos últimos anos, como APAS Show 2026, Construsul 2026 e Expocomer 2025, no Panamá, a Jimo anunciou metas de 20% de crescimento no faturamento em 2026 e, especificamente no canal alimentar do Sudeste, objetivo de 50% de crescimento de faturamento e 20% de aumento no número de clientes nos próximos 12 meses.

O movimento representa uma mudança importante na estratégia comercial da companhia, historicamente muito associada às categorias de materiais de construção e produtos especializados. A expansão do canal alimentar aproxima a marca de um consumidor mais amplo e acompanha uma transformação no próprio varejo, em que conveniência, disponibilidade e rapidez na decisão de compra ganham cada vez mais relevância.

"O que nos mantém relevantes é a mesma paixão que uniu Julio e Ieda Morandi há 70 anos: sonhar na química para melhorar a vida das pessoas. Isso, somado à capacidade de renovar o portfólio constantemente sem abrir mão da qualidade, é o que sustenta a marca até hoje", afirma Felipe Morandi, diretor da Jimo.

De um produto icônico a um portfólio de novas soluções

Um dos principais ativos da companhia é justamente a capacidade de combinar produtos de longa trajetória com lançamentos voltados a novas necessidades do consumidor. O Jimo Cupim, criado ainda nos anos 1960, permanece como um dos símbolos da marca e foi eleito pela 25ª vez consecutiva o melhor produto da categoria cupinicida no Prêmio Top of Mind, organizado pela Revista Revenda.

Ao mesmo tempo, a empresa vem ampliando sua atuação com produtos como Jimo Mata Mofo, Jimo Repel Xtreme, Jimo Multi-Inseticida Jimo Origem, Jimo Desamassa Aerossol e Jimo Antitraça de Alimentos, lançados entre o final de 2025 e a primeira metade de 2026. A estratégia acompanha tendências como praticidade, multifuncionalidade, proteção prolongada e soluções específicas para diferentes necessidades domésticas. Entre os itens de giro mais recente, destacam-se ainda Jimo Limpa Vidros, Jimo Limpa Box e a linha Jimo Lava-Louças, apontados pela empresa como os produtos com maior crescimento nos últimos anos.

Parte desse desempenho está ligada a tecnologias e fórmulas próprias desenvolvidas pela companhia, como a tecnologia de nanopartícula usada na linha Cupim Base Água e a fórmula exclusiva do Água-Repelente. A Jimo também destaca possuir a linha mais completa de soluções para lava-louças e a linha mais completa de inseticidas do mercado em que atua.

"Nossa estratégia é olhar para os mercados mais avançados, entender as transformações de comportamento e traduzir essas tendências em soluções que façam sentido para o consumidor brasileiro", explica André Morandi, diretor da companhia.

A inovação também aparece na estrutura industrial. Na década de 2020, a Jimo ampliou sua capacidade fabril, criou novos laboratórios, implantou um novo parque de tanques e ampliou suas linhas de prensas. A empresa mantém sua sede e fábrica em Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul, e um centro de distribuição em Guarulhos, São Paulo. E em 2027, ampliará sua área produtiva/industrial em 50%.

Tradição como ativo de negócio

Para uma companhia familiar, chegar à terceira geração mantendo a marca ativa em um mercado competitivo também representa um desafio de gestão. Na Jimo, a tradição é tratada como um ativo que precisa coexistir com renovação constante de produtos, canais e comunicação.

A empresa conta atualmente com cerca de 220 colaboradores e mantém uma operação diversificada entre varejo, atacados, atacarejos, lojas especializadas, materiais de construção, exportação e produção para marcas parceiras.

A expansão também ocorre internacionalmente. A Jimo exporta atualmente para Uruguai, Paraguai, Argentina, Chile, Peru, Equador, República Dominicana, Guatemala, Porto Rico, El Salvador, Panamá, Costa Rica e Angola.

Esse equilíbrio entre legado e renovação está no centro da estratégia para os próximos anos. "O consumidor pode esperar muitos lançamentos, maior facilidade de encontrar os produtos, mas com a qualidade e a responsabilidade que nos caracteriza há 70 anos", finaliza André Morandi.

Presença digital e institucional

A construção da marca também passa pela comunicação. A Jimo mantém um blog institucional com conteúdo educativo publicado quase semanalmente, além de presença ativa em Instagram, YouTube, Facebook e LinkedIn. Em 2026, a companhia reforçou essa estratégia com a campanha "Jimo 70 Anos", destacada em seu site institucional, e segue investindo na ampliação de sua presença digital sem abrir mão da proximidade construída nos canais físicos ao longo de décadas.

Sobre a Jimo

Fundada em 1956, a Jimo é uma empresa gaúcha, 100% brasileira e familiar, atualmente conduzida pela terceira geração da família Morandi. Com sede e fábrica em Cachoeirinha (RS), a companhia possui 11 linhas de produtos e 132 itens em seu portfólio, atuando nos segmentos de lava-louças, cuidados para casa, carro, madeira, obra, controle de insetos, pets, indústria e terceirização/private label. A marca está presente em mais de 100 mil pontos de venda e exporta para 13 países. Em 2026, celebra 70 anos de história com o propósito de "sonhar na química para uma vida melhor".

https://www.jimo.com.br/

Informações à Imprensa: AGÊNCIA VIVA

Renata Nascimento - renata@agenciaviva.com

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Andressa Bregalanti - andressa@agenciaviva.com