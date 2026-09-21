Viagem sob medida para show de Bocelli na Itália: como funciona o roteiro
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Organizar uma viagem inteira em torno de um único show, na cidade natal do artista, exige um tipo de planejamento que poucas agências brasileiras oferecem. É esse o trabalho da SuaGuia, agência boutique especializada em viagens sob medida para a Itália, que estrutura roteiros ao redor do concerto anual de Andrea Bocelli no Teatro del Silenzio, em Lajatico, na Toscana, marcado para julho de 2027.
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Um roteiro desenhado dia a dia
Na prática, o processo se traduz em um roteiro fechado dia a dia. A viagem começa com a chegada ao aeroporto de Florença, transfer privativo e um welcome drink, seguidos no segundo dia por um tour gastronômico pelo mercado central da cidade, com degustações de queijos, trufas, embutidos, vinhos e doces, além de uma aula de culinária para preparar a própria massa e o molho. No terceiro dia, o grupo visita os vinhedos e a cantina da Poggio Antico, em Montalcino, com almoço harmonizado com Brunello di Montalcino e degustação de azeite. No quarto dia, o roteiro segue para um almoço estrelado Michelin na Osteria di Passignano, no Chianti Classico.
"O show é uma noite só, mas para nós ele é a oportunidade perfeita para mostrar como conduzimos uma viagem inteira, dos vinhedos de Montalcino ao palco de Lajatico, sempre no ritmo de quem viaja", diz Eduardo Moreira, fundador da SuaGuia.
O fechamento do roteiro
No quinto dia acontece o show em Lajatico. Os dois últimos dias voltam a Florença, com um dia livre para passeios e jantar de encerramento em restaurante estrelado Michelin, antes do transfer de volta ao aeroporto.
O que entra na personalização
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A duração da viagem é ajustada conforme o tempo disponível de quem viaja. Entre as experiências que costumam ser incluídas estão hospedagem nos melhores hotéis da Toscana, a possibilidade de dirigir uma Ferrari por estradas italianas, sobrevoo pelos vinhedos do Chianti, refeições ao ar livre entre videiras, visitas a adegas centenárias e jantares exclusivos. Todo o acompanhamento é feito em português, do planejamento ao retorno ao Brasil.