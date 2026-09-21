Rodrigo Balassiano explica como o tempo define a dinâmica dos FIDCs

No mercado de crédito, as análises se concentram no volume captado, na composição da carteira, nos recebíveis adquiridos e no retorno esperado. Para Rodrigo Balassiano, diretor da ID CTVM e da ID Corretora, outra variável é central para compreender a lógica financeira dos FIDCs (Fundos de Investimento em Direitos Creditórios): o tempo.

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Um FIDC é uma estrutura dinâmica. Ao longo de sua existência, recursos entram, recebíveis vencem, pagamentos são realizados e novos direitos creditórios podem ser adquiridos. Em uma etapa posterior, o capital começa a retornar aos cotistas, de acordo com as condições estabelecidas na operação. Nesse processo, entender a diferença entre revolvência e amortização ajuda a identificar como o dinheiro circula dentro do fundo.

Durante o período de revolvência, os valores recebidos com a liquidação dos direitos creditórios podem, observadas as regras da estrutura, ser utilizados para adquirir novos ativos elegíveis. Na prática, o capital continua trabalhando dentro do fundo. Já na amortização, a lógica muda: os recursos passam a ser direcionados à devolução gradual do capital representado pelas cotas.

A revolvência é especialmente importante quando os recebíveis têm vencimentos mais curtos do que a duração prevista para o FIDC. À medida que os créditos são pagos, o fundo pode adquirir novos direitos creditórios e renovar sua carteira. Assim, diferentes gerações de recebíveis podem ocupar sucessivamente o mesmo espaço econômico durante a vida da estrutura.

Esse mecanismo também aproxima o fundo da atividade da empresa cedente. Companhias que geram recebíveis de forma recorrente podem contar com uma estrutura capaz de adquirir novos créditos durante determinado período, sem que cada ciclo operacional dependa necessariamente de uma nova captação. Para Rodrigo Balassiano, a revolvência conecta o prazo do fundo ao ciclo econômico dos ativos.

A continuidade, porém, não significa aquisição automática. Critérios de elegibilidade, limites de concentração, características dos ativos e mecanismos de controle permanecem relevantes. Como a carteira pode mudar significativamente ao longo dos anos, a qualidade da originação também precisa ser acompanhada de forma contínua.

Quando a revolvência termina, começa a fase de amortização. Os recursos recebidos deixam de ser prioritariamente reinvestidos e passam a seguir as regras previstas para a devolução aos cotistas. Para Balassiano, o investidor precisa conhecer não apenas a data programada para essa mudança, mas também as condições capazes de antecipá-la e os efeitos sobre o fluxo financeiro.

A distinção é importante para evitar uma interpretação equivocada: o pagamento dos recebíveis que integram a carteira não significa, necessariamente, que o dinheiro será imediatamente devolvido ao investidor. Durante a revolvência, parte desses valores pode permanecer na estrutura por meio da compra de novos ativos. Isso interfere na análise de liquidez e no planejamento do horizonte de investimento.

Outro ponto relevante são os eventos previstos na documentação que podem alterar o roteiro original do fundo. Determinadas estruturas estabelecem gatilhos capazes de interromper a revolvência e antecipar a amortização quando indicadores ou condições deixam de atender aos parâmetros definidos. Nesses casos, os recursos que poderiam financiar novas aquisições passam a seguir o fluxo estabelecido para redução da exposição e pagamento das cotas.

Para Rodrigo Balassiano, esses mecanismos ajudam a reduzir a subjetividade em momentos críticos. Ao definir previamente as consequências de determinados acontecimentos, a estrutura oferece aos participantes maior clareza sobre a forma como deverá reagir diante de cenários adversos.

A ID CTVM, fundada em 2020, reúne mais de 550 fundos e mais de R$ 50 bilhões sob administração e custódia, com atuação em FIDCs, FIPs e FIIs e serviços de administração fiduciária, custódia, escrituração, controladoria e distribuição. A instituição acompanha diferentes etapas do ciclo dos fundos.

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Para Rodrigo Balassiano, compreender um FIDC exige acompanhar o caminho do dinheiro ao longo do tempo. Mais do que uma data prevista em regulamento, o prazo influencia a utilização do capital, a composição da carteira, o horizonte do investidor e os mecanismos de proteção. Em um mercado de crédito estruturado mais sofisticado, entender quando os recursos permanecem trabalhando e quando começam a retornar aos cotistas é essencial para a leitura da operação.