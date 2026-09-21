Rodrigo Balassiano analisa avanço do mercado de recebíveis no Brasil

Os recebíveis empresariais, presentes em mensalidades, contratos, duplicatas, locações e pagamentos por serviços, vêm ganhando espaço como instrumentos de financiamento no mercado de capitais. Direitos que antes representavam apenas valores a receber no futuro passaram a integrar estruturas capazes de antecipar recursos às empresas e conectar a atividade produtiva ao capital de investidores.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Nesse cenário, Rodrigo Balassiano, diretor da ID CTVM e da ID Corretora, acompanha a expansão dos FIDCs (Fundos de Investimento em Direitos Creditórios). Para o executivo, o avanço desse mercado mostra como ativos originados na rotina das empresas podem se transformar em fontes complementares de liquidez, desde que sejam estruturados com critérios de risco, governança, tecnologia e acompanhamento.

Na prática, o processo começa quando uma empresa vende um produto, presta um serviço ou firma um contrato com pagamento futuro. Surge, então, um direito de recebimento. Dependendo de sua natureza, documentação e condições, esse ativo pode integrar uma estrutura financeira que antecipa recursos ao originador.

A conversão de recebimentos futuros em capital disponível no presente pode ajudar empresas a financiar estoque, pagar fornecedores, adquirir equipamentos, contratar profissionais ou sustentar planos de expansão. O mecanismo não substitui necessariamente o crédito bancário tradicional, mas amplia as alternativas para companhias com geração consistente de recebíveis.

Essa diversidade exige análise além do valor nominal dos ativos. Uma carteira pode reunir milhares de créditos, cada um com vencimento, devedor e documentação próprios. Concentração, inadimplência, histórico de pagamentos, qualidade da originação e comportamento da carteira ao longo do tempo tornam-se informações relevantes para compreender o risco.

O crescimento do crédito estruturado depende não apenas da capacidade de originar ativos, mas também de infraestrutura preparada para acompanhar grandes volumes de informação. A ID CTVM atua com administração fiduciária, custódia, controladoria, escrituração e outros serviços ligados ao mercado de capitais. A instituição reúne mais de 550 fundos e mais de R$ 50 bilhões sob administração e custódia.

Outro ponto é a análise dos cedentes, empresas responsáveis por originar os direitos creditórios. A avaliação pode considerar histórico financeiro, atividade empresarial, concentração de receitas, capacidade de originação e evolução das carteiras. Para Balassiano, esse acompanhamento não deve ficar restrito ao início da operação, porque empresas e mercados mudam ao longo do tempo.

Nos fundos com período de revolvência, recursos recebidos com a liquidação de direitos creditórios podem, conforme as regras do fundo, ser utilizados na aquisição de novos ativos. Isso permite que a carteira acompanhe novos ciclos de originação. Já na amortização, os recursos passam a ser direcionados ao retorno do capital aos cotistas segundo as condições previstas.

As estruturas também podem prever mecanismos para reagir a mudanças de cenário. Aumento da inadimplência, redução na geração de recebíveis ou maior concentração da carteira podem acionar eventos previstos na documentação. Em determinadas situações, isso pode interromper a revolvência e antecipar a amortização.

Para Balassiano, esse desenho incorpora governança à própria estrutura financeira ao estabelecer previamente critérios para situações adversas. A previsibilidade ganha importância à medida que o mercado cresce e reúne operações mais diversificadas.

A tecnologia é outro eixo da transformação. Se a primeira etapa da digitalização concentrou-se na substituição de documentos físicos e na automação de tarefas, a fase seguinte passa pela capacidade de transformar dados em inteligência. Carteiras com milhares de recebíveis geram informações sobre pagamentos, concentração, prazos e evolução dos ativos.

Na avaliação de Rodrigo Balassiano, o desafio não é apenas processar dados, mas identificar quais informações ajudam a compreender riscos da carteira. A tecnologia deixa de ser somente ferramenta operacional e passa a apoiar decisões e controles.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O avanço dos FIDCs evidencia a aproximação entre mercado de capitais e economia real. Recebíveis sempre fizeram parte da rotina das empresas, mas novas estruturas ampliaram sua conexão com investidores. Para Rodrigo Balassiano, o avanço da indústria dependerá da qualidade da originação, da análise dos ativos, da governança e da infraestrutura.