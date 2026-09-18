RZ3 lista o que empresas precisam ter pronto para acessar o mercado de capitais

Empresas que pretendem se preparar para atrair investidores no mercado de capitais têm agora um caminho mais claro a seguir. A RZ3 , consultoria empresarial brasileira, foi aprovada como Consultora de Listagem da BEE4, mercado regulado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) voltado para o desenvolvimento do segmento de acesso no país.

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Na prática, essa função existe dentro do modelo da BEE4 e é exercida por instituições habilitadas, com experiência comprovada em finanças corporativas e mercado de capitais. O consultor de listagem apoia as empresas ao longo de toda a preparação, o que inclui a construção dos principais materiais apresentados aos investidores.

Entre esses materiais está o Diagnóstico da companhia, documento que reúne a fundamentação do valuation da empresa, a avaliação do seu nível de maturidade de gestão e aspectos contábeis, fiscais e jurídicos. É esse conjunto de informações que costuma pesar na decisão de quem avalia investir.

A BEE4 opera com o depósito de ativos de renda fixa, como notas comerciais e debêntures, além da negociação de ações, viabilizando o acesso de pequenas e médias empresas brasileiras ao mercado de capitais dentro do chamado Regime FÁCIL.

Para o empresário que avalia captar recursos, entender esse processo desde o início pode evitar surpresas mais adiante. Segundo Claudio Luraschi, CRO da RZ3, a aprovação da empresa como Consultora de Listagem da BEE4 reforça seu posicionamento como parceira estratégica no crescimento dos negócios. Ele afirma que a aprovação permite à RZ3 apoiar seus clientes em uma jornada que vai além da captação de recursos, preparando as empresas para um novo patamar de gestão, transparência e competitividade.

A iniciativa também amplia o portfólio da RZ3, que atua como um ecossistema de soluções empresariais nas áreas de Advisory, Tax & Labor, Governança, Compliance, Tecnologia, Financial Services, ESG e Transformação de Negócios, e fortalece a integração entre essas frentes e o trabalho de preparação para o mercado de capitais.

Para Junior Rozante, CEO da RZ3, a parceria acompanha a evolução do mercado de capitais brasileiro e amplia a capacidade da consultoria de apoiar organizações na geração de valor de longo prazo. A expectativa da empresa é criar novas oportunidades para negócios de médio porte que desejam atrair investidores e acelerar seu crescimento.

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