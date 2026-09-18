Antes de comprar um imóvel na praia como investimento, veja o que realmente importa

Comprar um imóvel à beira-mar para obter renda parece simples: basta escolher uma região turística e esperar a valorização. Na prática, corretores que atendem investidores dizem que esse raciocínio é o principal erro de quem entra no mercado sem avaliação técnica.

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É o que defende Henrique Castro , corretor de imóveis especializado no atendimento a investidores em João Pessoa (PB), cidade que tem atraído atenção crescente desse público. Para ele, o ponto central nunca é a aparência do empreendimento ou a proximidade com a praia.

“Studio pode ser um ótimo investimento quando é bem comprado. Eu não analiso apenas se o empreendimento é bonito ou se fica perto da praia. É preciso olhar preço de compra, localização, quantidade de unidades concorrentes, condomínio, potencial de ocupação e qual estratégia de locação faz sentido para aquele imóvel.”

Esse tipo de análise ganhou relevância porque o mercado de imóveis turísticos compactos, os chamados studios, cresceu nos últimos lançamentos de várias cidades litorâneas, entre elas João Pessoa. Dados de lançamentos imobiliários da GeoBrain, divulgados pela ABRAINC, mostram que entre janeiro e setembro de 2025 o preço médio do metro quadrado lançado na capital paraibana chegou a R$ 20,52 mil em Tambaú e R$ 19,29 mil em Cabo Branco, bairros com forte presença turística e hoteleira.

Segundo Henrique Castro, a estratégia de locação precisa ser definida antes da compra, não depois.

“O investidor não deveria perguntar apenas quanto consegue cobrar na diária. A pergunta é quanto efetivamente sobra no bolso depois de todos os custos e quanto aquele patrimônio tem potencial de valer no futuro”, afirma Henrique Castro .

Isso significa considerar despesas de condomínio, taxa de administração de locação, período de baixa ocupação e concorrência direta na mesma região. Um empreendimento voltado à curta temporada, por exemplo, depende muito mais da proximidade com pontos turísticos, restaurantes e serviços do que um imóvel destinado à locação tradicional ou de média temporada.

Outro alerta do corretor é não confundir bom produto para moradia com bom produto para investimento.

“Eu sou corretor de imóveis em João Pessoa, mas isso não significa que eu compraria qualquer imóvel lançado aqui. Para quem investe, o produto precisa fazer sentido na conta. Existem empreendimentos excelentes e existem imóveis que podem ser ótimos para morar, mas que eu não escolheria como investimento.”

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O crescimento da procura turística por destinos como João Pessoa, terceiro destino brasileiro mais pesquisado no Booking.com no feriado de 7 de setembro deste ano, atrás apenas de Rio de Janeiro e São Paulo, tende a atrair mais lançamentos e, consequentemente, mais concorrência entre imóveis semelhantes. Para quem pretende investir, isso reforça a necessidade de comparar localização, preço de entrada, condição de pagamento, liquidez e oferta futura antes de fechar negócio, em vez de decidir apenas pela emoção de conhecer o destino como turista.