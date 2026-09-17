Urandir Fernandes de Oliveira recebe a Medalha do Exército Brasileiro

Uma trajetória de mais de trinta anos dedicada à pesquisa, às incursões de campo e a iniciativas voltadas ao conhecimento rendeu a Urandir Fernandes de Oliveira mais um reconhecimento institucional de peso. No dia 25 de agosto de 2026, durante a solenidade em comemoração ao Dia do Soldado, realizada no Quartel-General do Comando Militar do Sudeste, em São Paulo, o presidente de Dákila foi agraciado com a Medalha do Exército Brasileiro, honraria destinada a personalidades e instituições que ajudam a aproximar as Forças Armadas da sociedade civil.

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A solenidade seguiu o rito tradicional das datas comemorativas do Exército, com o desfile de tropas em formação no pátio do Comando Militar do Sudeste e a presença de diversas autoridades militares. Nesse cenário, a entrega da medalha a uma personalidade civil reforçou o caráter simbólico do gesto: o reconhecimento de um trabalho de pesquisa e valorização do patrimônio nacional que, segundo a própria instituição, também contribui para aproximar civis e militares em torno de objetivos comuns.

Uma indicação nascida em campo

A cerimônia reuniu autoridades militares, convidados e homenageados em uma das datas mais simbólicas do calendário do Exército, e a condecoração concedida ao ecossistema de Dákila, por meio de seu presidente, carregou um significado particular: a indicação partiu do General Ítalo Fortes Avena (in memoriam), militar conhecido por sua atuação em grandes obras de infraestrutura na Amazônia, no Nordeste e em missões internacionais da ONU.

Familiarizado com os trabalhos conduzidos por Urandir Fernandes de Oliveira e pelas equipes de Dákila, sobretudo as pesquisas realizadas no entorno do Real Forte Príncipe da Beira, em Rondônia, o General Avena manifestou o desejo de que essa homenagem fosse concedida.

Impresso em papel timbrado e assinado pelo comando da instituição, o diploma entregue junto à medalha registra formalmente os motivos da homenagem, tornando-se, para além do símbolo físico, um documento histórico da relação entre Dákila e o Exército Brasileiro. É esse tipo de registro institucional que, segundo pesquisadores ligados ao grupo, ajuda a consolidar décadas de trabalho de campo como parte reconhecida da memória e do patrimônio nacional.

Três décadas de pesquisa multidisciplinar

São mais de trinta anos de atuação em campo, não apenas no Brasil, mas em diversos países, sempre com o objetivo de valorizar o patrimônio histórico, cultural e natural brasileiro. Ao longo desse período, milhares de pesquisadores, profissionais e colaboradores se somaram às iniciativas multidisciplinares lideradas por Dákila, que atravessam áreas como astronomia, geociências e desenvolvimento tecnológico, além de projetos voltados ao desenvolvimento regional.

"Recebo este reconhecimento com gratidão e como incentivo para seguir pesquisando".

Mais um marco na história institucional

A Medalha do Exército Brasileiro passa agora a integrar a trajetória de Dákila como um reconhecimento à dedicação e à perseverança de milhares de associados, colaboradores e parceiros que, ao longo de décadas, ajudaram a transformar um grupo de pesquisa em um amplo ecossistema. Para além da honraria em si, o momento reforça o peso institucional que o trabalho conduzido por Urandir Fernandes de Oliveira já conquistou junto a setores da sociedade civil e das próprias Forças Armadas.

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Para acompanhar os próximos passos do ecossistema e os detalhes desta homenagem, o site oficial de Dákila reúne o registro completo da cerimônia. Os bastidores do evento também podem ser acompanhados no Instagram de Urandir Fernandes de Oliveira.