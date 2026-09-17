O que muda para o dono da empresa quando ela declara falência

Empresário mineiro que vê o negócio perder viabilidade financeira costuma temer, além do fim da atividade, perder também bens pessoais como casa, carro ou economias guardadas ao longo dos anos. Segundo advogados especializados em direito empresarial, esse receio nem sempre corresponde à realidade jurídica: a legislação brasileira separa, na maioria dos casos, o patrimônio da empresa do patrimônio de quem a administra.

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É o que explica o escritório De Lima Advogados , especializado em recuperação judicial e falência: a decretação da falência de uma empresa, por si só, não autoriza que credores busquem os bens pessoais dos sócios.

Empresa e sócio, patrimônios diferentes

Essa separação decorre da autonomia patrimonial, um dos princípios que sustentam a organização empresarial no Brasil. Em sociedades regularmente constituídas, bens, dívidas e obrigações da empresa não se confundem automaticamente com os bens do sócio. Na prática, um credor da companhia não pode, via de regra, buscar a casa, o carro ou a conta bancária pessoal do empresário apenas porque a empresa deve.

Quando o patrimônio pessoal pode ser atingido

A exceção está prevista no artigo 50 do Código Civil, que trata da desconsideração da personalidade jurídica. Ela só se aplica em situações específicas: quando o sócio deu garantia pessoal por uma dívida da empresa, assumiu obrigação diretamente em seu nome, ou quando há prova de abuso da personalidade jurídica, fraude ou confusão entre o patrimônio da empresa e o do sócio. O simples fato de o negócio não ter dado certo, isoladamente, não é motivo suficiente para isso.

“É preciso separar duas situações que muitas vezes são confundidas: a empresa pode estar insolvente, sem que isso signifique que o sócio seja pessoalmente insolvente. A falência é, em primeiro lugar, um procedimento destinado à sociedade empresária”, afirma Agenor de Lima Bento, advogado e administrador judicial, sócio do escritório De Lima Advogados. Segundo ele, o medo de perder o patrimônio pessoal costuma atrasar decisões importantes, o que só agrava a situação financeira da empresa antes mesmo de qualquer pedido formal de falência.

Falência como processo organizado, não como punição

Manter uma empresa funcionando mesmo sem chance real de recuperação tende a piorar a situação: dívidas trabalhistas e tributárias aumentam, os bens perdem valor e sobra menos dinheiro para pagar quem é credor. A Lei 11.101/05 organiza esse tipo de encerramento por meio do processo de falência, que arrecada os bens da empresa, verifica quem tem direito a receber e distribui os recursos conforme uma ordem legal, sob acompanhamento da Justiça.

Empreendedor pode seguir atuando após o fim da empresa

Encerrar uma empresa não significa, por si só, que o empresário fique impedido de abrir um novo negócio ou continuar atuando profissionalmente. A análise, segundo advogados, deve considerar a estrutura societária adotada, as obrigações assumidas e se houve alguma circunstância que justifique estender a responsabilidade ao sócio. Fora dessas hipóteses, a falência da empresa não se transforma automaticamente em impedimento para a vida profissional de quem a comandava.

Cenário econômico reforça o debate

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