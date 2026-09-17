Fazendo Acontecer une estratégia digital e remuneração variável para clínicas

Aos 20 anos, Mathias Santos encerrou sua participação em três clínicas odontológicas das quais era sócio. As unidades registravam movimento comercial, e ele atuava diretamente nas estratégias de captação e vendas. Em 2019, divergências societárias levaram ao encerramento daquela operação e marcaram o início de uma nova fase profissional.

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Da experiência com geração de demanda no ambiente digital e organização de processos comerciais nasceu a Fazendo Acontecer. Fundada em Itapipoca, no Ceará, a empresa atua na estruturação de estratégias de crescimento para médicos, dentistas e gestores de clínicas em todo o país.

Segundo dados informados pela companhia, a Fazendo Acontecer atende mais de 150 clientes em todo o país, entre médicos, dentistas e clínicas de saúde. A empresa administra cerca de R$ 1,78 milhão mensais em investimentos de mídia digital e conta com uma equipe de 65 profissionais.

A proposta parte de um desafio recorrente do setor: clínicas com boa estrutura, profissionais qualificados e potencial de atendimento, mas sem uma rotina comercial organizada para responder a contatos, acompanhar pessoas interessadas e facilitar o agendamento de consultas.

"Muitas clínicas já investem em divulgação, mas não possuem processos estruturados para responder com agilidade, acolher quem busca informação e organizar os agendamentos. Nossa atuação é voltada à presença digital, ao atendimento inicial e à melhoria desses fluxos comerciais, sempre preservando a autonomia técnica do profissional de saúde", afirma Santos.

Estratégia digital e organização do atendimento

Na prática, a empresa afirma combinar planejamento de comunicação, campanhas em canais digitais, gestão de contatos, processos de atendimento inicial, acompanhamento de agendamentos e análise de indicadores comerciais. O objetivo é reduzir o intervalo entre a manifestação de interesse do público e a resposta da clínica, sem interferir em diagnóstico, indicação de tratamento ou conduta assistencial.

Segundo a companhia, as estratégias incluem campanhas em plataformas de busca, redes sociais e formatos em vídeo; produção de conteúdo voltada à apresentação da formação, experiência e áreas de atuação dos profissionais; otimização da presença regional das clínicas; e ações de relacionamento com pacientes já atendidos, observadas as regras aplicáveis à comunicação na área da saúde.

A empresa também informa utilizar ferramentas de automação e inteligência artificial para organizar fluxos de atendimento, priorizar contatos, acompanhar indicadores e apoiar decisões operacionais. De acordo com a Fazendo Acontecer, essas soluções não substituem a avaliação humana nem participam de decisões clínicas.

Remuneração variável vinculada ao desempenho

O modelo comercial combina uma taxa operacional, destinada a custear a equipe e os serviços dedicados à clínica, com uma remuneração variável vinculada ao faturamento incremental acompanhado pelas partes. Segundo a empresa, os critérios de aferição são estabelecidos em contrato e acompanhados por indicadores relacionados à origem dos contatos, aos agendamentos e aos resultados comerciais.

A companhia afirma que o formato aproxima sua remuneração do desempenho das clínicas atendidas. Dados internos apontam uma taxa de renovação de cerca de 80% e tempo médio de permanência de 24 meses entre as clínicas parceiras.

Publicidade responsável e proteção de dados

Por atuar em um segmento sujeito a regras específicas de publicidade profissional, a empresa informa que mantém acompanhamento jurídico e submete campanhas e materiais à validação do responsável técnico de cada cliente antes da divulgação. Segundo a companhia, o trabalho observa as normas dos conselhos profissionais aplicáveis a cada especialidade.

No campo da proteção de dados, a Fazendo Acontecer afirma manter operações segregadas por clínica, controles de acesso, registros auditáveis e cláusulas de confidencialidade. A empresa diz que o tratamento das informações é limitado às atividades necessárias de atendimento, agendamento e acompanhamento comercial, em conformidade com a legislação aplicável de proteção de dados.

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"Nossa responsabilidade está na estratégia de comunicação, na atração de pessoas interessadas, na organização do atendimento inicial e na análise de dados comerciais. Diagnóstico, indicação, decisão terapêutica e condução clínica pertencem exclusivamente aos profissionais de saúde", diz Santos.