Dra. Leuma Leão: cuidado em saúde mental com ciência e acolhimento em Uberlândia

Em uma cidade dinâmica como Uberlândia, cuidar da saúde mental tornou-se uma prioridade para pessoas que buscam mais qualidade de vida, equilíbrio emocional e relações mais saudáveis. Nesse cenário, a Dra. Leuma Leão se destaca por oferecer um atendimento psiquiátrico que une conhecimento científico, escuta cuidadosa e respeito à individualidade de cada paciente.

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Com nove anos de formação médica, a Dra. Leuma graduou-se em Medicina pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU) e realizou sua Residência Médica em Psiquiatria no Hospital de Clínicas de Uberlândia. Durante sua trajetória, acompanhou diferentes níveis de complexidade em saúde mental e construiu uma visão ampla sobre o diagnóstico, o tratamento e a prevenção dos transtornos psiquiátricos.

Sua experiência profissional inclui mais de cinco mil atendimentos realizados em diferentes contextos da assistência psiquiátrica. Essa vivência contribuiu para uma prática clínica atenta não apenas aos sintomas, mas também à história de vida, ao contexto familiar, às relações, à rotina e às necessidades particulares de cada pessoa.

A médica também é pós-graduada em Psiquiatria da Mulher, área dedicada às particularidades da saúde mental feminina ao longo das diferentes fases da vida. Seu trabalho contempla questões relacionadas ao ciclo menstrual, à TPM e ao transtorno disfórico pré-menstrual, além da gestação, do puerpério, da amamentação e do climatério, reconhecendo a influência das mudanças hormonais, emocionais e sociais sobre o bem-estar da mulher.

Um cuidado que vai além da prescrição

Para a Dra. Leuma, a consulta psiquiátrica não deve se limitar à identificação de um diagnóstico ou à prescrição de medicamentos. O cuidado começa com uma escuta verdadeira, capaz de compreender como o sofrimento se manifesta na vida cotidiana e quais fatores podem estar contribuindo para sua manutenção.

Por isso, suas consultas têm duração aproximada de 60 minutos e são conduzidas de maneira individualizada. A avaliação considera sintomas, histórico clínico, sono, alimentação, rotina, relacionamentos, trabalho, hábitos e objetivos pessoais. Quando há indicação de tratamento medicamentoso, as decisões são explicadas e construídas em conjunto, com atenção aos possíveis benefícios, efeitos adversos e alternativas disponíveis.

"O objetivo não é oferecer soluções imediatas ou promessas de cura, mas construir um caminho seguro, responsável e baseado em evidências científicas".

Após a consulta, o paciente recebe um plano terapêutico com as orientações discutidas durante o atendimento, favorecendo maior clareza e segurança na continuidade do tratamento. Essa proximidade favorece um cuidado contínuo, sem perder de vista a autonomia do paciente.

Atendimento de diferentes condições psiquiátricas

A Dra. Leuma atende adultos e adolescentes a partir dos 12 anos, acompanhando condições como ansiedade, depressão, transtorno bipolar, TDAH, transtorno do espectro autista, insônia, transtornos de personalidade, transtornos alimentares, esquizofrenia e outros transtornos psicóticos.

Sua atuação também abrange condições relacionadas à saúde mental feminina, dor crônica, dependência de nicotina e, quando clinicamente indicada, medicina canabinoide. Cada tratamento é definido após uma avaliação individual, respeitando as características, necessidades e preferências de cada paciente.

Um dos diferenciais de sua prática é compreender que duas pessoas com o mesmo diagnóstico podem precisar de estratégias completamente diferentes. Enquanto algumas se beneficiam principalmente da psicoterapia e de mudanças na rotina, outras podem necessitar de tratamento medicamentoso ou de uma combinação de diferentes abordagens.

Consultas presenciais e por telemedicina

Para quem está em Uberlândia e região, a Dra. Leuma realiza atendimentos presenciais em seu consultório no Complexo Vinhedos, localizado na Avenida dos Vinhedos, 70, sala 401.

Também são oferecidas teleconsultas pelo Google Meet, ampliando o acesso ao acompanhamento psiquiátrico para pacientes que vivem em outras cidades. O atendimento on-line mantém o mesmo cuidado da consulta presencial, com avaliação clínica individualizada, orientações detalhadas e emissão de receitas digitais, quando necessário e permitido pela regulamentação.

As consultas são particulares, e o paciente pode solicitar nota fiscal para verificar a possibilidade de reembolso junto ao seu plano de saúde. O pagamento pode ser realizado por Pix ou cartão.

Psiquiatria da Mulher: atenção às diferentes fases da vida

A pós-graduação em Psiquiatria da Mulher aprofunda uma área que ainda precisa de maior visibilidade. Sintomas emocionais podem variar de acordo com as fases hormonais e reprodutivas, mas nem sempre essas relações são reconhecidas durante uma avaliação convencional.

Alterações intensas de humor antes da menstruação, sofrimento emocional durante a gestação, depressão pós-parto, ansiedade no puerpério e mudanças psíquicas no climatério não devem ser minimizadas. São condições que merecem investigação cuidadosa e tratamento adequado, levando em consideração tanto a saúde mental quanto o contexto clínico e reprodutivo de cada mulher.

Ao unir a formação em Psiquiatria Geral à pós-graduação em Psiquiatria da Mulher, a Dra. Leuma oferece um cuidado mais completo e atento às necessidades femininas, sem deixar de acompanhar adolescentes e adultos com outras demandas psiquiátricas.

Informação também é uma forma de cuidado

Além dos atendimentos, a Dra. Leuma utiliza as redes sociais para compartilhar informações sobre saúde mental em uma linguagem acessível. Em seus conteúdos, aborda temas como ansiedade, depressão, transtorno bipolar, TDAH, autismo, sono, psicofármacos, saúde mental materna e transtorno disfórico pré-menstrual.

A proposta é aproximar o conhecimento científico da vida real, combater a desinformação e ajudar as pessoas a reconhecerem quando o sofrimento deixou de ser passageiro e passou a exigir avaliação profissional.

Um convite à reflexão e ao cuidado

Procurar ajuda psiquiátrica não significa fraqueza. Muitas vezes, é justamente o primeiro passo para compreender o que está acontecendo, recuperar a autonomia e construir uma vida com mais estabilidade e qualidade.

Com graduação em Medicina pela Universidade Federal de Uberlândia, Residência Médica em Psiquiatria no Hospital de Clínicas de Uberlândia e pós-graduação em Psiquiatria da Mulher, a Dra. Leuma Leão oferece um atendimento pautado pela ciência, pelo acolhimento e pelo respeito à história de cada paciente.

Para conhecer mais sobre seu trabalho ou solicitar informações sobre agendamento, acesse o Instagram @dra.leumaleao ou visite o site www.draleumaleao.com.br. O cuidado com a mente pode começar com uma conversa, e buscar essa ajuda é um gesto de coragem e respeito por si mesmo.

Psiquiatra Leuma Leão Netta

CRM-MG 85182

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