Marca de chocolates de Indaiatuba é premiada em concurso internacional nos EUA

A ALMA Chocolates, marca de chocolate bean-to-bar fundada em 2024 em Indaiatuba (SP), conquistou medalha de prata na categoria chocolate ao leite do Chocolate Alliance Awards, competição realizada desde 2008 pelo Northwest Chocolate Festival e que reúne, todos os anos, participantes de mais de 30 países. O resultado é anunciado oficialmente durante o festival, marcado para os dias 3 e 4 de outubro, em Seattle, nos Estados Unidos. O produto premiado foi o 44% Chocolate ao Leite Cremoso, um dos itens de maior saída da marca.

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A conquista ocorre em um momento de expansão do setor de chocolate bean-to-bar no Brasil: o segmento reunia cerca de 30 marcas em 2017 e hoje soma mais de 140 fabricantes pelo país, segundo levantamento do Sebrae em parceria com a Associação Bean to Bar Brasil. Nesse cenário mais concorrido, um reconhecimento internacional funciona como validação externa para marcas que ainda constroem reputação fora do circuito especializado, caso da ALMA, que chega a uma competição internacional antes de completar três anos de operação.

Idealizada por Francine Corrado, a ALMA integra esse grupo de marcas brasileiras que produzem chocolate bean-to-bar: compra amêndoas de cacau com procedência rastreável e realiza toda a torra dentro da própria fábrica, em Indaiatuba, onde também funciona a loja física da marca.

"Sou engenheira de alimentos, então cada ajuste em uma formulação é resultado de testes e avaliações antes de se tornar um produto. No 44%, o desafio foi encontrar o equilíbrio entre um teor de cacau mais alto e a cremosidade que se espera de um chocolate ao leite. Foram muitos testes até chegar ao resultado que buscamos, ajustando cada detalhe da receita e do processo. Ver esse equilíbrio reconhecido por um júri internacional reforça que todo o cuidado que colocamos no desenvolvimento e na produção faz diferença", afirma Francine Corrado, fundadora e proprietária da ALMA Chocolates.

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Além das barras tradicionais, o portfólio da ALMA inclui versões de 44% a 85% de cacau, combinações com avelãs, nibs de cacau, pistache, flor de sal e maracujá, e produtos como o Kit Degustação, a tâmara recheada com pistache e favo crocante, e o chocolate quente para preparo em casa.