Rodrigo de Queiroz Moreira apresenta novo conceito imobiliário

O mercado imobiliário de Macapá começa a incorporar conceitos presentes em grandes centros urbanos, nos quais morar, trabalhar e aproveitar momentos de lazer podem fazer parte de uma mesma experiência. À frente desse movimento está Rodrigo de Queiroz Moreira, que apresenta o Connect One Residence & Office, empreendimento desenvolvido pela Gama Engenharia para inaugurar uma nova categoria imobiliária na capital do Amapá.

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Em fase de pré-lançamento, o Connect One reúne 128 apartamentos, 80 salas comerciais, 225 vagas e um rooftop exclusivo. O projeto combina espaços residenciais e profissionais com áreas de lazer, convivência e bem-estar, formando um complexo de uso híbrido.

Para Rodrigo de Queiroz Moreira, o empreendimento representa uma nova etapa da construção civil local. A proposta considera que localização, mobilidade, conveniência e qualidade de vida ganharam relevância para quem procura um imóvel para morar, trabalhar ou investir. Residence, Office e Rooftop integram a mesma proposta arquitetônica, preservando acessos e características adequados a cada finalidade.

Na área residencial, serão 128 apartamentos de dois e três dormitórios. As unidades de dois quartos terão entre 54 e 62 metros quadrados, enquanto as de três dormitórios variarão de 85 a 106 metros quadrados. A diversidade de plantas busca atender compradores de imóveis compactos e famílias que necessitam de ambientes maiores.

A estrutura profissional terá 80 salas comerciais distribuídas em dez pavimentos, dois elevadores e acesso independente. Os espaços foram planejados para escritórios, consultórios, empresas e profissionais liberais. Para Rodrigo de Queiroz Moreira, integrar diferentes funções significa criar uma estrutura na qual possam coexistir de maneira organizada.

Outro destaque é o conceito de wellness. O rooftop reunirá piscina, academia, espaço gourmet, áreas de apoio e ambientes de convivência. Instalado no topo da torre, o espaço contará ainda com uma perspectiva aberta da cidade e do Rio Amazonas. A proposta acompanha uma transformação do mercado imobiliário, que passou a valorizar áreas voltadas à atividade física, convivência e qualidade do tempo.

A localização já é outro ponto estratégico. O empreendimento ficará na Rua General Rondon, quase esquina com a Rua Pedro Baião, em frente à Praça Floriano Peixoto. O entorno reúne bancos, restaurantes, comércio, farmácias, supermercados, shopping e a Orla do Rio Amazonas. Para Rodrigo de Queiroz Moreira, o endereço reforça tanto a vocação residencial quanto profissional do projeto.

A arquitetura contemporânea completa a identidade do empreendimento. Fachada, volumetria, plantas, acessos e áreas comuns foram concebidos para traduzir o conceito de múltiplos usos. A intenção da Gama Engenharia é criar um edifício capaz de dialogar com a paisagem urbana de Macapá.

O Connect One também marca uma nova fase da Gama Engenharia, empresa que atua no Amapá em obras públicas, particulares e incorporação de edifícios. A experiência acumulada no mercado local é aplicada em uma proposta que combina conhecimento sobre a cidade com tendências contemporâneas de arquitetura, mobilidade, trabalho e qualidade de vida.

Na estratégia conduzida por Rodrigo de Queiroz Moreira, o objetivo não é simplesmente reproduzir modelos adotados em outras cidades, mas compreender quais transformações fazem sentido para Macapá. O empreendimento procura traduzir essas referências em uma solução voltada a moradores, empresários, profissionais liberais e investidores.

Com 128 apartamentos, 80 salas comerciais, 225 vagas, torre Office de dez pavimentos e rooftop exclusivo, o Connect One chega ao mercado com uma proposta que vai além da soma de suas estruturas. Seu diferencial está na integração planejada entre residência, atividade profissional, lazer e wellness, preservando a independência necessária entre os ambientes.

Para Rodrigo de Queiroz Moreira, o lançamento representa a oportunidade de posicionar a Gama Engenharia em uma nova etapa do desenvolvimento urbano de Macapá. A empresa aposta na capacidade de observar mudanças de comportamento e apresentar soluções alinhadas às novas formas de morar, trabalhar e utilizar os espaços urbanos.

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O Connect One Residence & Office nasce, assim, como o primeiro empreendimento híbrido de Macapá, colocando Rodrigo de Queiroz Moreira e a Gama Engenharia à frente de uma proposta que reúne inovação, localização estratégica, arquitetura contemporânea e bem-estar em um único endereço.