Cross Nutrition cresce mais de 200% em dois anos e mira expansão internacional

De um box de treinamento a uma rede nacional que quer disputar um mercado cada vez maior de saúde e longevidade. Essa é a trajetória da Cross Nutrition, empresa fundada em 2017 por Thomas Bozza que ampliou seu modelo de negócio para integrar atividade física, nutrição, tecnologia e gestão. Depois de mais que triplicar o faturamento em dois anos, a companhia agora prepara uma nova etapa de crescimento, com mais unidades no Brasil e planos de levar o modelo para outros países.

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Em 2023, a rede faturava aproximadamente R$ 8 milhões por ano. Em 2025, chegou a R$ 25 milhões, crescimento superior a 200%. Atualmente, são 92 unidades em operação e outras 19 em processo de implantação, fazendo a marca ultrapassar 100 unidades entre operações existentes e novas aberturas.

Segundo Bozza, o avanço está relacionado a uma mudança na forma como a empresa enxerga o mercado de fitness. O treinamento continua sendo a porta de entrada para os clientes, mas passou a fazer parte de uma proposta mais ampla, que envolve saúde, performance, nutrição, recuperação, tecnologia e longevidade.

"Não queremos construir simplesmente uma grande rede de boxes. Estamos construindo um ecossistema capaz de conectar saúde, performance, longevidade, tecnologia e empreendedorismo. O exercício é o ponto de partida, mas o nosso negócio é muito maior do que a prática de uma modalidade", afirma.

A expansão da rede também veio acompanhada do crescimento da comunidade formada em torno da marca. Hoje, a Cross Nutrition reúne mais de 40 mil alunos ativos e conta com mais de 300 profissionais de Educação Física. A operação é conduzida por mais de 150 empreendedores, chamados de Holders, que estão à frente das unidades.

Para os próximos três anos, a empresa projeta dobrar esses indicadores. A meta envolve ampliar a presença geográfica, aumentar o número de alunos e profissionais e expandir a comunidade de empreendedores ligados à rede.

Formação de empreendedores acompanha expansão

Para sustentar esse crescimento, a Cross Nutrition vem direcionando parte da estratégia para a profissionalização dos negócios conduzidos pelos franqueados. Segundo Bozza, o objetivo é fazer com que o proprietário de uma unidade tenha preparo para administrar pessoas, acompanhar indicadores, trabalhar vendas e retenção e cuidar da experiência do cliente, em vez de atuar apenas como operador de um espaço de treinamento.

Nos últimos anos, a empresa ampliou investimentos em tecnologia, inteligência artificial, ferramentas de gestão, capacitação e educação corporativa. A formação dos empreendedores e das equipes também é trabalhada por meio de treinamentos presenciais e digitais, acompanhamento operacional e encontros voltados à troca de experiências.

Um dos principais exemplos é o Cross Leaders, evento criado pela empresa para reunir empreendedores, profissionais, especialistas e parceiros do setor. Os encontros abordam gestão, liderança, inovação, performance e tendências que podem afetar os negócios de saúde e bem-estar.

"Franquia não pode ser apenas transferência de marca e método. Para crescer de forma sustentável, é preciso transferir conhecimento, cultura, processos e capacidade de gestão. Quanto mais preparada estiver a nossa rede de empreendedores, mais forte será a Cross Nutrition", diz Bozza.

A estratégia acompanha uma mudança que a empresa identifica no comportamento dos consumidores. Segundo o fundador, o mercado de fitness começa a atender públicos que não necessariamente se identificam com o modelo tradicional de academia, mas que buscam melhorar a qualidade de vida e preservar a capacidade física ao longo dos anos.

Crianças, adolescentes, famílias e pessoas interessadas em envelhecer com força, mobilidade e autonomia estão entre os públicos que ampliam o mercado potencial. Para a Cross Nutrition, a longevidade tende a ganhar espaço nas decisões relacionadas à saúde, levando empresas do setor a oferecer soluções que ultrapassem o objetivo de treinar por estética ou performance.

"Existe um oceano de oportunidades entre pessoas que não se identificam com o fitness tradicional, mas entenderam que movimento, força e capacidade física serão determinantes para a qualidade de vida nas próximas décadas. Queremos ajudar a democratizar esse acesso", afirma Bozza.

Treinamento híbrido abre novas oportunidades

Outra transformação acompanhada pela Cross Nutrition é o avanço dos modelos de treinamento que combinam diferentes capacidades físicas e experiências esportivas. A empresa vem acompanhando o crescimento da HYROX, competição que combina corrida e exercícios de força e que tem ampliado sua presença internacional.

Para Bozza, movimentos desse tipo mostram que o consumidor está mudando sua relação com o exercício. Mais do que encontrar um local para treinar, as pessoas buscam desafios, acompanhamento da evolução, pertencimento e interação com outras pessoas.

Essa mudança também influencia a estratégia das unidades. A Cross Nutrition pretende ampliar as possibilidades oferecidas aos alunos sem depender de uma única modalidade ou produto, acompanhando tendências do mercado e incorporando novas experiências ao modelo de negócio.

A companhia também trabalha para diversificar as fontes de receita das unidades. A mensalidade de treinamento deixa de ser o único ponto de relacionamento com o cliente à medida que serviços ligados à nutrição, programas específicos, atividades para diferentes públicos, eventos e experiências de recovery passam a integrar a jornada do aluno.

Para o franqueado, a estratégia pode ampliar o potencial de receita por cliente e reduzir a dependência de uma única oferta. Para o consumidor, a proposta é concentrar diferentes soluções relacionadas à saúde e ao bem-estar dentro da mesma comunidade.

Tecnologia e relacionamento no modelo de expansão

A tecnologia deve ganhar ainda mais espaço na próxima fase da empresa. Segundo Bozza, ferramentas digitais, dados e inteligência artificial tendem a assumir uma parcela maior das funções relacionadas à gestão e ao acompanhamento das operações.

Ao mesmo tempo, a empresa pretende preservar o papel dos profissionais na construção do relacionamento com os alunos. A estratégia é utilizar a tecnologia para aumentar a eficiência dos negócios, enquanto coaches e gestores concentram esforços na experiência, na comunidade e na retenção.

Essa combinação faz parte da tentativa da Cross Nutrition de transformar as unidades em pontos de contato mais amplos com o consumidor de saúde e bem-estar. O objetivo é que os espaços deixem de ser vistos apenas como locais de treinamento e passem a funcionar como ambientes de relacionamento e acompanhamento da jornada de saúde.

Próxima etapa mira outros países

Depois de ampliar sua presença no mercado brasileiro, a Cross Nutrition prepara uma nova fase de expansão. A companhia pretende avançar para as principais cidades do país e, paralelamente, estruturar sua entrada em mercados internacionais.

Segundo Bozza, a empresa já mantém conversas e movimentos iniciais relacionados a Estados Unidos, Paraguai, Argentina e Portugal. A estratégia, no entanto, deve ser conduzida de forma seletiva, com prioridade para empreendedores que estejam alinhados à cultura e à visão de longo prazo da marca.

"Nosso objetivo não é simplesmente colocar uma bandeira em cada cidade. Queremos encontrar empresários que entendam que estão entrando em um mercado que reúne saúde, experiência, comunidade e recorrência. Uma unidade precisa gerar resultado financeiro, mas também precisa construir relevância na cidade em que está inserida", afirma.

A expansão internacional acontece enquanto a companhia busca dobrar sua comunidade nos próximos três anos. Para Bozza, o desafio dessa nova etapa não está apenas em aumentar a quantidade de unidades, mas em preservar a qualidade da operação à medida que a rede cresce.

"Escala sem consistência não constrói uma grande franquia. Nosso desafio agora é crescer preservando aquilo que nos trouxe até aqui: cultura, formação profissional, proximidade com os empreendedores e capacidade de inovação. Se conseguirmos fazer isso, acredito que temos condições de construir uma das principais plataformas de saúde, performance e longevidade do franchising brasileiro", conclui.

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