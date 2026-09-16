Cartão sem consulta ao SPC e Serasa não garante aprovação automática

Um cartão de crédito que não consulta o SPC (Serviço de Proteção ao Crédito) nem a Serasa não significa aprovação automática. A MAIS Card , instituição de pagamento sediada em Goiânia, chega ao mercado em setembro com um cartão Mastercard, disponível nas versões amarela e preta, com limite inicial de até R$ 1.500, conforme análise individual de cada cliente.

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A empresa não realizará consulta ao SPC ou à Serasa como etapa da avaliação de crédito, o que significa que uma restrição no CPF, por si só, não impedirá o consumidor de solicitar o cartão. A medida, porém, não representa aprovação automática: os cadastros continuarão sujeitos a critérios internos, validação de identidade, mecanismos de segurança e políticas próprias de análise. “Queremos olhar além de uma restrição no CPF. Existem milhões de brasileiros que continuam trabalhando, recebendo, pagando contas e movimentando dinheiro mesmo depois de terem enfrentado dificuldades financeiras”, afirma Lucas Santos, CEO da MAIS Card.

O lançamento ocorre em um cenário no qual o acesso ao crédito segue sendo um desafio para parte relevante da população. Dados da Serasa apontaram 83,9 milhões de brasileiros negativados em 2026, enquanto informações do IBGE mostraram taxa de informalidade de 37,3% da população ocupada no primeiro trimestre do ano. Trabalhadores autônomos, motoristas de aplicativo, entregadores, vendedores, prestadores de serviço e pequenos empreendedores estão entre os públicos que a empresa pretende alcançar.

Além do cartão, o aplicativo reunirá a Carteira+, ambiente para manter e movimentar recursos, o MAIS Parcelado, solução destinada a clientes elegíveis com valores disponibilizados diretamente na Carteira+, o +Coins, programa de recompensas que permitirá acumular moedas digitais e trocá-las por benefícios, e um programa de indicação para clientes que apresentarem a marca a novos usuários.

A gestão do cartão e dos demais serviços será feita pelo aplicativo, incluindo acompanhamento de informações, movimentações e funcionalidades disponíveis para cada perfil. Segundo a empresa, não consultar SPC ou Serasa não significa conceder crédito sem critérios, mas buscar alternativas de avaliação para quem encontra dificuldade de acesso pelo sistema tradicional.

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