Oferta de taxa menor de adquirência esconde risco para o produtor digital

Produtores digitais brasileiros com faturamento relevante começaram a receber, ao longo de 2026, contato direto de adquirências autorizadas pelo Banco Central. A proposta chama atenção pelo número: taxa de processamento entre 2% e 3%, bem abaixo da faixa de 5% a 8% cobrada por plataformas de pagamento especializadas em infoprodutos. Para quem fatura entre R$ 1 milhão e R$ 5 milhões por mês, a diferença bruta pode chegar a R$ 100 mil mensais. O problema é que esse número, sozinho, não conta a história inteira.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Especialistas do setor de pagamentos para produtor digital, como a equipe da 4Selet , alertam que a oferta de taxa menor esconde uma conta operacional que o produtor raramente calcula antes de aceitar. A inteligência artificial reduziu a barreira técnica de montar um checkout, uma área de membros e um sistema de cobrança automatizado. Mas essa barreira mais fácil de superar não é a que realmente protege o negócio.

O que a taxa menor não avisa

"A oferta da adquirência aparece como decisão financeira. Não é. É decisão de modelo de negócio. O produtor que aceita está dizendo que quer virar empresa de tecnologia, com tudo que isso implica em risco, governança e gestão de equipe. A pergunta correta não é se a taxa cai. É se o foco do negócio dele cabe nessa nova responsabilidade", afirma o CEO e sócio co-fundador da 4Selet, Hugo Belo.

Na prática, aceitar a integração direta com a adquirência significa o produtor assumir sozinho funções que hoje ficam a cargo da plataforma: antifraude, conciliação financeira, suporte ao cliente final e atualização regulatória constante. Um modelo de antifraude eficaz exige volume de dados real e equipe técnica dedicada à tunagem contínua, algo que a IA generativa não substitui em poucos dias. Sem essa camada, o risco de chargeback descontrolado cresce, e em uma operação de R$ 1 milhão por mês esse custo pode superar rapidamente o ganho obtido com a taxa menor.

A conta que o produtor não vê de cara

Montar essa estrutura por conta própria tem preço. Uma stack completa de pagamento, cobrindo checkout, área de membros, CRM, antifraude, conciliação e suporte, custa entre R$ 40 mil e R$ 100 mil mensais em volumes médios do mercado brasileiro, considerando engenheiros sêniores, infraestrutura em nuvem redundante e monitoramento contínuo. Para quem economiza R$ 30 mil a R$ 60 mil por mês em taxa, o saldo real fica próximo de zero, ou até negativo.

"Plugar adquirência direto sem time técnico aprofundado é exposição operacional grave. Não é o checkout que falha. É o antifraude que não está calibrado, é a conciliação que diverge no fim do mês, é o saldo bloqueado pela própria adquirência por suspeita de irregularidade. Esses são problemas que plataforma resolve em horas porque é o que ela faz. Para o produtor sozinho, são dias de prejuízo direto, com a operação parada", comenta o CTO e sócio da 4Selet, Wylker Moreno.

Regra nova do Banco Central aumenta a responsabilidade

A atenção ao tema cresceu depois que o Banco Central e o Conselho Monetário Nacional publicaram, em novembro de 2025, a Resolução Conjunta nº 16, complementada pela Resolução BCB nº 518. As normas acabam com as chamadas contas-bolsão e exigem que o dinheiro do cliente final circule em conta estruturada no nome dele, com prazo de adequação até 31 de dezembro de 2026. Quem opta por integração direta assume essa conformidade sozinho, sem o filtro de uma plataforma já adaptada à regra.

Plataformas de pagamento como a 4Selet operam, desde 2022, com o saldo do produtor em conta split na adquirência, no nome do próprio cliente final, sem retenção pela plataforma, modelo que a nova resolução tornou obrigatório para todo o setor de pagamentos digitais.

Decisão de modelo de negócio, não de planilha

Para o produtor digital, a decisão de aceitar a oferta da adquirência não é apenas financeira. Significa assumir, em paralelo à venda de conteúdo, mentoria ou comunidade, um negócio de tecnologia financeira, com toda a responsabilidade de governança, compliance e gestão de equipe que isso implica.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Produtores com faturamento muito alto e time técnico já estruturado podem, de fato, encontrar matemática favorável na integração direta. Para a maioria, porém, a taxa menor sozinha não paga o risco operacional assumido. Antes de migrar, o cálculo que realmente importa não é quanto se economiza em taxa, mas quanto risco o negócio está disposto a comprar.